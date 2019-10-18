5.7 مليـارات درهـم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 5.7 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 990 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 119 مبايعة لأراضٍ بقيمة 600 مليون درهم و871 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.3 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 3.8 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 211 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تلتها مبايعة بـ15 مليون درهم في منطقة المنارة.

وتصدرت «الحبية السادسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 11 مبايعة بـ49 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 74 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم.