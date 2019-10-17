مراكز تسوّق في دبي تطرح تخفيضات تصل إلى 75% خلال «ديوالي»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مراكز تسوّق في دبي، أمس، عن طرح عروض ترويجية وتخفيضات سعرية على منتجات متنوعة بنسب تراوح بين 20 و75%، وذلك خلال الفترة من 18 أكتوبر الجاري وحتى الثاني من نوفمبر المقبل، بمناسبة مهرجان الأضواء (ديوالي).

وأوضحت المراكز ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن العروض ستشمل 55 علامة تجارية لمنتجات مختلفة، أبرزها الملابس والأحذية والأثاث، فضلاً عن عروض ترويجية في 35 متجراً للذهب والمجوهرات بدبي، إضافة إلى عروض خاصة بسوق دبي الحرة.

تنسيقوتفصيلاً، قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس، إن «عدداً من مراكز التسوق في دبي نسقت مع المؤسسة لطرح عروض تخفيضات بنسب تراوح بين 20 و75% خلال الفترة من 18 أكتوبر الجاري وحتى الثاني من نوفمبر المقبل، وذلك بمناسبة مهرجان الأضواء (ديوالي)، الذي يأتي ضمن جدول فعاليات قطاع التجزئة بدبي، ما يعكس الطابع العالمي والبيئة متعددة الثقافات للإمارة».

وأوضح فراس، خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن إطلاق العروض، أن «العروض الجديدة ستشمل ما يجاوز 55 علامة تجارية في مجالات عدة، أبرزها الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى الأثاث».

وأضاف أنه «سيتم خلال تلك الفترة أيضاً طرح عروض ترويجية في أكثر من 35 متجراً للذهب والمجوهرات في أسواق دبي، وفقاً لما أعلنت عنه مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، مؤكداً أن «العروض سيكون لها تأثيرات إيجابية في تنشيط وزيادة مبيعات قطاع التجزئة في دبي».

من جهته، قال مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية بدبي، ستيفن كليفر، إن «(مركز دبي فيستفال سيتي) التابع للمجموعة سيشارك في العروض الترويجية والتخفيضية لمهرجان (ديوالي)، وذلك عبر طرح نسب تخفيضات متباينة تراوح بين 20 و50%»، مبيناً أن «العروض التي تستهدف جذب ما يزيد على 1.5 مليون زائر خلال فترة انعقادها، تشمل 400 متجر».

بدوره، قال القنصل العام للهند في دبي، في بول، إن «العروض المطروحة بدبي والتي ستواكب مهرجان (ديوالي)، سيستفيد منها المقيمون والزوار من الجنسية الهندية، خصوصاً أن المهرجان يعتبر من أضخم المهرجانات في الهند»، مشيراً إلى أن «عدد المقيمين في دولة الإمارات من الجنسية الهندية وصل إلى 3.3 ملايين مقيم أخيراً».

مفروشات وهدايا

إلى ذلك، كشف مركز «ذا بوينت» التابع لشركة «نخيل مولز»، عن عروض تخفيضات بنسب تبلغ 25% تشمل 21 متجراً، وكذلك «إطلاق شركة (كريم) بدورها تخفيضات بنسبة 25% على خدمات التوصيل».

كما كشف متجر «إنتيريرز» للمفروشات عن تخفيضات تراوح بين 30 و50% على معروضاته، في حين سيطلق متجر المجوهرات «جوهرة» هدايا عند الشراء بقيمة 2000 درهم وأكثر.

ويشارك متجر «ك كورنر» أيضاً بالعروض ليمنح المتسوقين تخفيضات من 25 إلى 75% على منتجاته، بينما يخصّ متجر ملابس الأطفال «سيرجنت ميجور» ضمن فرعيه في «سيتي سنتر ديرة» و«دبي مول» عملاءه بتخفيضات تصل إلى 60%.

جوائز نقدية

ومن المقرر أن تشمل العروض، مركز «سيتي سنتر ديرة» مع طرح عروض تتيح الفوز بعدد من الجوائز النقدية عند التسوق، فضلاً عن منحهم الفرصة للفوز بجائزة أسبوعية تبلغ 25 ألف درهم عند التسوق بقيمة 250 درهماً لغاية تاريخ 31 أكتوبر.

وسيحصل عملاء متجر «أوكيالي فيجن» للبصريات على تخفيضات من 30 إلى 50% على منتجات محددة، فيما يقدم متجر «أوكتيف» تخفيضات من 25 إلى 75%.

وإضافة إلى ذلك، ستستفيد السيدات الحوامل من عرض علامة «سيرافاين»، الذي يضم تخفيضات من 30 إلى 70% ضمن مجموعة من متاجرها، في حين يقدم مركز التعليم المبكر تخفيضات على منتجاته من 30 إلى 75%.

سوق دبي الحرة

من جهتها، تطرح سوق دبي الحرة للمسافرين يومي 17 و18 أكتوبر خلال مهرجان «ديوالي» تخفيضات بنسبة 20% على تشكيلة واسعة من منتجاتها من الحلويات والعطور ومستحضرات التجميل والنظارات الشمسية.

كما سيتيح عرض «ديوالي غولد» للمسافرين شراء قطع ذهبية مختارة بقيمة 8000 درهم، فضلاً عن الحصول على خصم بخمسة دراهم عن كل غرام.

18 فعالية

قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس، إن «إجمالي عدد الفعاليات في قطاع التجزئة بدبي للعام الجاري يصل إلى 18 فعالية لتعزيز أنشطة القطاع بمختلف مجالاته».

وأضاف أن «المؤسسة تعد لفعالية (تحدي دبي للياقة)، التي ستبدأ في 18 من الشهر الجاري وتستمر حتى 16 من الشهر المقبل، وستواكبها عروض تخفيضات مختلفة».