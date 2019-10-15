"الإمارات للشحن الجوي" تطلق منصة لتسليم التجارة الإلكترونية

المصدر: شريف اليماني - دبي

أطلقت الإمارات للشحن الجوي، التابعة لطيران الإمارات، اليوم، منصة جديدة لتسليم التجارة الإلكترونية أطلقت عليها "إيمريتس ديليفرز".

ويحصل العملاء، بعد تسجيل بياناتهم، على عنوان بريدي مجاني وخاص بهذا المنتج في الولايات المتحدة، ويعطي العملاء العنوان لمواقع التجارة الإلكترونية التي يستخدمونها للتسوق في الولايات المتحدة، حيث يمكنهم جمع وتخزين مشترياتهم مجانا لمدة تصل إلى 30 يوما. وخلال هذه المدة يستطيع المتسوقون طلب تغليف مشترياتهم في شحنة واحدة، ونقلها إلى دبي مع الإمارات للشحن الجوي، وتسليمها لهم في الإمارات خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام من تقديم طلب الشحن.

وتدعم الخدمة، التي تتوفر حاليا للأفراد والشركات الصغيرة في الإمارات رؤية دبي في أن تصبح مركزا عالميا للتجارة الإلكترونية، كما تتماشى مع مشروعات ومبادرات استراتيجية خطة دبي للحرير، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتستهدف "إيمريتس دليفرز"، تلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة اللذين يتسوقون عبر الإنترنت، وتتمكن شركات التجارة الإلكترونية والنقل من استخدام هذه المنصة المفتوحة للجميع.