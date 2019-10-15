دبي تتيح لزوّارها من الصين استرجاع ضريبة القيمة المضافة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن توفير خدمة جديدة للزوّار من الصين، والتي تعتبر أحد أهم الأسواق الرئيسة للإمارة، حيث أصبح بإمكانهم استرجاع ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم فوراً في مطارات دبي.

وتتوفر هذه الخدمة عبر منصّة We Tax Refund المتوفرة على البرنامج المصّغر «وي تشات» التابع لشركة التقنيات الصينية «تينسنت»، وبدعم من شركة «بلانيت» المتخصصة عالمياً في مجال الدفع الإلكتروني.

وتدعم هذه المبادرة استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين»، حيث سيتمكّن الزوّار الصينيون من استرجاع قيمة الضريبة بالعملة الصينية باستخدام تطبيق «وي تشات» وذلك قبل مغادرتهم أرض المطار.



وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إنّ «جهودنا المستمرة وتوجّهنا لتوفير تجارب مميّزة لزوّارنا، وكذلك التعاون المثمر والبنّاء مع شركائنا في القطاع مثل شركتي (تينسنت) و(بلانيت) سيمكّننا من تعزيز رحلتهم لدبي»، مضيفا أن توفير حلول دفع مبتكرة، ومنها إمكانية استرجاع قيمة الضريبة بكل سهولة وقبل مغادرة أرض المطار، يعدّ خطوة مهمّة تلبّي احتياجات ومتطّلبات الزوّار من الصين، كما تساهم في الارتقاء بمستوى التجربة بوجه عام، وبالخدمات التقنية التي تعتمدها المدينة بوجه خاص، إلى جانب زيادة مستوى وعيهم بدبي كوجهة سياحية مفضّلة لهم«.

وتواصل دبي الترحيب بالمزيد من الزوّار من الصين الذين سجّلت أعدادهم نمواً بنسبة 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مع استقبال دبي لحوالي 650 ألف زائر صيني مقارنة مع 578 ألف زائر تم استقبالهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود هذا النمو إلى الحملات والأنشطة الترويجية والتحفيزية التي تنفذها»دبي للسياحة"، وما تقدمه الإمارة من تجارب سياحية فريدة من نوعها، وكذلك الفعاليات والمبادرات المتخصصة التي تقام على مستوى المدينة، والتي تسلط الضوء على دبي كوجهة سياحية مضيافة ترحب بالزوار الصينيين.

