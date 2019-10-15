«دبي المالي» يبدأ تطبيق الإجراءات الخاصة بالشركات الخاسرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن الشركات المساهمة المدرجة المحققة لخسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها، اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث من 2019.

وذكر السوق في بيان أن ذلك يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الجهة التنظيمية والسوق والشركات المدرجة لتعزيز الفعالية التشغيلية في تلك الشركات من جهة، وتوعية المستثمرين بأية مستجدات تتصل بالوضع المالي للشركات وتتطلب تحركاً من قِبلها.

وأوضح السوق أنه بموجب تلك الإجراءات ستتم إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق إزاء كل شركة استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يسهل على المتعاملين معرفة وضع كل شركة وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأضاف أنه أصبح يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، التي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

كما أصبح يتعين على الشركة المدرجة بمقتضى تلك الإجراءات الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50% فأكثر من رأس المال مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها وفق جدول زمني محدد.

وعلاوة على ذلك، يضيف السوق علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات الأسعار، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نسبة 20% إلى أقل من نسبة 50% من رأسمالها فور صدور الإفصاح من الشركة. كما يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة على شاشة الأسعار، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نسبة 50% فأكثر من رأسمالها فور صدور الإفصاح من الشركة.

وتبعاً لذلك، تم تقسيم شركات الخسائر المتراكمة إلى فئتين، هما: الشركات التي تراوح نسبة خسائرها المتراكمة بين 20% و50% من رأسمالها، والشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، إن «السوق يوفر بيئة تداول عادلة وشفافة تُمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في سياق رؤية واضحة بشأن وضع كل شركة مدرجة، وقد عملنا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع على تعزيز هذا الأمر، من خلال الإجراءات الجديدة التي يسعدنا المبادرة إلى تنفيذها عقب اعتمادها رسمياً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع».

إلزام الشركات المدرجة بالإفصاح حال وصول خسائرها المتراكمة إلى 20% فأكثر من رأسمالها.