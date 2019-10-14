«دبي المالي» يبدأ تمييز الشركات الخاسرة استناداً إلى نتائج الربع الثالث من 2019

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن الشركات المساهمة المدرجة المحققة خسائر متراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها المصدر، اعتباراً من النتائج المالية للربع الثالث 2019.

وأعلن السوق أنه بموجب هذه الإجراءات، ستتم إضافة علامة مميزة على شاشة التداول في السوق إزاء كل شركة، استناداً إلى إفصاحاتها عن نسبة الخسائر المتراكمة، بحيث يسهل على المتعاملين معرفة وضع كل شركة، وأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأفاد بأنه أصبح يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية تسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، الإفصاح للسوق والهيئة عن ذلك بالتزامن مع إفصاحها عن هذه البيانات، مع توضيح الأسباب الرئيسة المؤدية إلى هذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.

وسيتعين، أيضاً، على الشركة المدرجة - بمقتضى تلك الإجراءات - الإفصاح للهيئة والسوق حال وصول نسبة الخسائر المتراكمة إلى 50% فأكثر من رأس المال، مع تحديد مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذا المستوى من الخسائر، مع تقديم خطة تفصيلية لمعالجتها وفق جدول زمني محدد، وفقاً للسوق.

وعلاوة على ذلك، يضيف السوق علامة مميزة باللون الأصفر، إلى جانب اسم الشركة، على شاشات الأسعار، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نسبة 20% إلى أقل من نسبة 50% من رأسمالها فور صدور الإفصاح من الشركة. كما يضيف السوق علامة مميزة باللون الأحمر إلى جانب اسم الشركة على شاشة الأسعار، تفيد بأن الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نسبة 50% فأكثر من رأسمالها، فور صدور الإفصاح من الشركة.

وأوضح السوق أنه تم تقسيم شركات الخسائر المتراكمة إلى فئتين: الأولى للشركات التي تراوح نسبة خسائرها المتراكمة بين 20 و50% من رأسمالها، والثانية الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال: «يوفر السوق بيئة تداول عادلة وشفافة، تُمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم في سياق رؤية واضحة بشأن وضع كل شركة مدرجة، وقد عملنا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع على تعزيز هذا الأمر، من خلال الإجراءات الجديدة التي يسعدنا المبادرة إلى تنفيذها عقب اعتمادها رسمياً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيقوم بتنفيذ حملة تعريفية واسعة النطاق، تشمل مخاطبة الشركات المدرجة، وعقد سلسلة من اللقاءات مع تلك الشركات وكذلك شركات الوساطة والمستثمرين لتوعيتهم بالإجراءات الجديدة».