وضع حجر الأساس لجناح عُمان في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» بأنه تم وضع حجر الأساس لمشروع مبنى جناح سلطنة عمان في الحدث المرتقب، مشيراً إلى أن الجناح يقع في منطقة التنقل، وهي إحدى المناطق الثلاث التي تمثل إلى جانب منطقتي الاستدامة والفرص، العناوين والموضوعات الفرعية لـ«إكسبو دبي».

ووفقاً لبيان صادر، أمس، سيكون العنوان والشعار الرئيس للجناح العماني الذي صممته طالبتان عمانيتان، هو «فرص عبر الزمن».

وستنفذ الحزمة الأولى من مشروع جناح السلطنة من قبل مؤسسة عمانية من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي شركة مصنع الابتكار التي تولت مسؤولية تطوير محتوى قصة الجناح، وتطوير جميع الوسائط التكنولوجية المرئية والمسموعة التي ستستخدم في عرض محتوى قصة الجناح، فضلاً عن إدارة المشروع بالكامل.

وتم استيحاء فكرة تصميم جناح عمان في «إكسبو 2020 دبي» من شجرة اللبان، وارتباطها التاريخي بالإنسان والإرث العماني، كما أن المبنى الرئيس للجناح يمثل ويجسد شجرة اللبان، ويرتكز على جذع مركزي تبدأ فيه تجربة الزائر، ومن هذا الجذع المركزي تتفرع المساحات على مستويات مختلفة، ستحتوي على أقسام العرض الخمسة.