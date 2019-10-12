«المدينة المستدامة».. وحدات سكنية صديقة للبيئة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تعتبر «المدينة المستدامة» في دبي أول مجتمع مستدام بالكامل في العالم، وأول مشروع ينتج كامل احتياجاته من الطاقة في المنطقة، ليكون أسعد مجتمع سكني في دبي.

وتجسد «المدينة المستدامة» حقبة جديدة في عالم العقارات، إذ تراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، لتوفر لقاطنيها حياة صحية مستدامة خالية من انبعاثات الكربون. وتشغل المدينة مساحة 46 هكتاراً في منطقة «دبي لاند»، وتحتضن وحدات سكنية ومرافق لا تملك أي تأثير سلبي على البيئة.

وتعتمد المدينة مفهوماً فريداً يجسد ملامح العيش المستدام، من خلال مساكن عالية الكفاءة لناحية استهلاك الطاقة، كما أنها تنتج كامل احتياجاتها من الطاقة، ولا تتطلب أي صيانة، فضلاً عن توفير رسوم خدمة مخفضة.

وتحتضن «المدينة المستدامة» مرافق خضراء للتعليم والرعاية الصحية والترفيه، ومساحات تجارية، و«مسجداً أخضر»، ومركزاً للابتكار.وفازت «المدينة المستدامة» بأكثر من 20 جائزة.