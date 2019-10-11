«خوذة ذكية» لمتابعة العمال.. ونظارات للتصوير بالأوامر الصوتية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طرحت شركات تقنية محتلفة، خلال مشاركتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، منتجات ذكية مبتكرة، أبرزها نظارات ذكية تعمل بالأوامر الصوتية لالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، فضلاً عن الكشف عن خوذة ذكية تستعمل في مواقع العمل لمتابعة العمال، إضافة إلى نوع جديد من سماعات الأذن يمكّن مرتديه من الترجمة الفورية إلى 36 لغة مع اختيار 84 لهجة.

وأوضحت الشركات لـ«الإمارات اليوم» على هامش المعرض الذي اختتم فعالياته، أمس، أن الخوذة الذكية تتوافر بسعر يبلغ نحو 240 درهماً، بينما تأتي السماعات بنوعين: الأول يصل سعره إلى نحو 804 دراهم، بينما النوع الآخر يباع بـ547 درهماً.

خوذة ذكية

وتفصيلاً، قال المدير في شركة «إكسلنت» للتقنية، مايور بانشال، إن «الشركة طرحت في أسواق الدولة عبر منصتها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، منتجات مبتكرة، أبرزها خوذة ذكية تعمل في مواقع العمل من خلال أنظمة انترنت الأشياء، حيث تتيح التواصل المستمر مع العمال عبر زر للطوارئ بالخوذة عند التعرض لأي مخاطر، فضلاً عن زر للتنبيه، وتقنيات لفحص الرطوبة ودرجات الحرارة، ومن ثم إرسال رسائل فورية بذلك إلى مكاتب الإدارة».

وأضاف بانشال أن «الخوذة تسمح بمعرفة مواقع العمال وإرسال إشعارات بظروفهم الصحية أو بإنجازهم للعمل أو إشعارهم بوقت التجمع أو الاستراحة».

وتابع أنه يمكن «استخدام الخوذة الجديدة في مواقع صناعات النفط والتعدين، ومواقع البناء، والصناعات البحرية، أو المصانع الكيميائية، والمستودعات الكبيرة أو صناعات السيارات»، لافتاً إلى أن كلفة الخوذة الواحدة تصل إلى 80 دولاراً (نحو 240 درهماً).

نظارات ذكية

من جهته، ذكر المدير التقني والمؤسس لشركة «أداك سمارت تكنولوجي»، أبدول الرازي، أن «الشركة طرحت منتجات مبتكرة في منصتها بمعرض (جيتكس 2019)، وشملت نظارات ذكية تعمل بالأومر الصوتية لإنجاز الأعمال عن بعد، فضلاً عن التقاط الصور وتصوير الفيديوهات».

وقال الرازي إن «النظارة الجديدة تعمل بمثابة مكتب متحرك، إذ تتيح رؤية الملفات اليومية أو مستندات الأعمال ومتابعتها وإرسال رسائل من خلالها، إضافة إلى إمكانية الانتقال لمتابعة مواقع العمل أو المستودعات من خلال كاميرات متصلة بالنظارة بشبكات الإنترنت اللاسلكية، بحيث تمكن مديري الأعمال من متابعة مختلف مناطق الشركة عند تواجدهم بالمكتب، خصوصاً مع اتصالها بالحواسيب والهواتف المحمولة ومشاركة الملفات معها».

«النادل الذكي»

وأفاد الرازي بأن «الشركة طرحت أيضاً (النادل الذكي)، وهو جهاز طولي بشاشة تعمل باللمس في المطاعم على الطاولات، بحيث يمكن للزبائن معرفة أصناف الطعام المتوافرة وطلب الاطباق الخاصة والمحاسبة عليها دون التعامل مع الموظفين الذين يقتصر دورهم فقط على تقديم الطعام المطلوب».

سماعات

بدورها، قالت مدير أول الأعمال في شركة «تايم كيتل» التقنية، دروثي سوشي، إن «الشركة طرحت سماعات صغيرة تشبه سماعات الهواتف (آيربود)، تمكن المستخدمين من الحصول على ترجمة فورية إلى 36 لغة عالمية مع اختيار 84 لهجة متوافرة بالسماعات عند ارتدائها».

وأضافت سوشي أن «السماعات الجديدة تأتي بزوجين، إحداهما يرتديها الشخص الأول، فيما الأخرى تكون في أذن الشخص الثاني حتى يتمكن كل منهما من الحصول على ترجمة فورية لمحادثة الآخر بلغات مختلفة».

وأوضحت أن «السماعات متوافرة بنوعين: الأول (دبليو تي تو بلس)، ويشمل 36 لغة مع 84 لهجة، ويباع بسعر 219 دولاراً (نحو 804 دراهم)، بينما النوع الآخر (دبيلو تي تو)، يشمل ترجمة 10 لغات مع دعم 55 لهجة، ويباع بسعر 149 دولاراً (نحو 547 درهماً)».

أقفال ومظلات

كشفت شركة «أداك سمارت تكنولوجي»، عن منتجات لأقفال بأحجام مختلفة تفتح ببصمات الأصابع لمستخدميها، كما كشفت عن «فلاش ميميوري» بسعات مختلفة لا تعمل إلا ببصمة الإصبع لحماية البيانات.

وأطلقت الشركة خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، مظلات ذكية للحدائق والنوادي وحدائق المنازل، تعمل بالطاقة الشمسية وتدعم نشر الإنترنت اللاسلكي، وتوفر فتحات لشحن الهواتف، ومدعمة بشاشات يمكن توصيلها بكاميرات لمتابعة المناطق المختلفة.