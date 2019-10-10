«إنجازات» تدير البنية التحتية الرقمية لـ«جمارك أبوظبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اتفاقية مع شركة «إنجازات» لنظم المعلومات، المتخصصة في مجال خدمات التحوّل الرقمي، تسلمت بموجبها الأخيرة مسؤولية إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات في جمارك أبوظبي، وذلك في إطار مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية».

وستلتزم «إنجازات» بموجب الاتفاقية بتوفير خدمات مركز البيانات بأعلى المعايير وتهيئة بيئة آمنة وموثوقة للبنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية في جمارك أبوظبي، عبر توفير مركز بيانات من الفئة الرابعة.

وقال مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، راشد لاحج المنصوري، إن «الاتفاقية مع (إنجازات) تعكس التزام الإدارة العامة للجمارك بدورها تجاه استراتيجية حكومة أبوظبي في دعم الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العمل الجمركي في الإمارة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في «إنجازات»، خالد الملحي، إن «الاتفاقية ستعود بالفائدة على الشركة، كما ستدعم جمارك أبوظبي في تركيزها على المتعاملين».