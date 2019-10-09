«موانئ دبي العالمية» تطرح 3 ابتكارات نوعية في «جيتكس»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أفادت «موانئ دبي العالمية» بأنها استعرضت خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس 2019» ثلاثة ابتكارات نوعية، تؤكد على ريادتها في تقديم خدمات عالمية المستوى، ومنها نظام التخزين الطابقي للحاويات «بوكس باي»، ويسهم هذا المشروع في تغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ عبر نظام تخزين جديد وذكي. وتعمل هذه التقنية على حل مشكلة استمرت عقوداً، من خلال منح مشغلي الموانئ إمكانية الوصول المباشر إلى أية حاوية، والتغلب على الحاجة إلى «إعادة توزيع الحاويات» كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أن من المتوقع أن يحقق هذا النظام زيادة بنسبة 200% على السعة التقليدية لمحطات الحاويات، ما يعني إمكانية تخزين حاويات بأكثر من مرتين ونصف إلى ثلاث مرات في كل هكتار عن ما يمكن لجميع المنافسين القيام به حالياً.

كما عرضت «موانئ دبي العالمية»، «روبوت فتح أقفال الحاويات»، وهو الذراع الآلية لغلق أو فتح الأقفال بين الحاويات بعضها بعضاً أو مع الشاحنات من دون تدخل بشري.

ويتميز هذا النظام بالذكاء، حيث يمكنه التمييز بين الأنواع المختلفة من الأقفال في مختلف صناديق وحاويات الشاحنات. ومن مزايا هذا النظام المتطور زيادة معدلات السلامة من خلال الحد من القوى العاملة في منطقة الأقفال، وزيادة معدلات الإنتاجية عن طريق تقليل الخطأ البشري باستخدام الذراع الآلية، وزيادة معدلات الأداء بنسبة 20% على الأداء البشري للنشاط نفسه.

وأشارت الشركة في بيانها إلى المشروع الثالث الذي عرضته في «جيتكس»، وهو تقنية «البلوك تشين»، التي تعمل بالفعل على تشكيل مستقبل الإنترنت عبر أتمتة الإجراءات بتقنية «البلوك تشين» لإنجاز المعاملات بطريقة بسيطة وآمنة، بما يدعم استراتيجية دبي للبلوك تشين.