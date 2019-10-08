روبوت يوقف المركبات الثقيلة في دبي.. وطائرة بدون طيار تكشف مخـالفاتها

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

سخّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي للتفتيش عن مخالفات المركبات الثقيلة، وذلك بتوظيف طائرة بدون طيار، للكشف عن تجاوزات وأخطاء تلك المركبات، التي يعترضها أيضاً روبوت يوقفها فورياً في الشارع، إذا ما تم رصد تحميلها وزناً يتجاوز الحد المسموح به.

وشرح مدير إدارة الرقابة والتفتيش في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالله البستكي، لـ«الإمارات اليوم»، كيفية الرقابة على تلك المركبات في جناح الهيئة في «جيتكس»، مستعيناً بعرض مرئي يبين مكونات نظام التفتيش المتطور الذي تنفذه الإدارة للكشف على مخالفات تلك المركبات.

وقال البستكي: «إن آليات الرقابة تنفذ عبر وحدة رقابة خدمات الترخيص المتنقلة، التي تمثل مركزاً متنقلاً ذكياً للرقابة على المركبات الثقيلة في إمارة دبي، وذلك لرفع مستوى سلامة المركبات الثقيلة». موضحاً أن الوحدة تتكوّن من شاشات لعرض المعلومات، بالإضافة إلى روبوت وطائرة بدون طيار.

وأفاد بأن الوحدة تقف إلى جانب الطريق، بمحاذاة منطقة من الشارع، ثبت فيها نقاط استشعار، تتصل إشاراتها بالنظام داخل الوحدة. موضحاً أن المجسّات أو نقاط الاستشعار مثبتة في منطقة معينة من الشارع الذي تمر به المركبات الثقيلة، قادمة من منطقة حتا في طريقها للدخول إلى المدينة، مشيراً إلى أن تلك النقاط تقيس وزن المركبة، وبالتالي تكشف إذا ما كانت حمولتها فوق الحد المسموح به، ليتم توقيفها فوراً من خلال الروبوت.

وبيّن أنه تتم الاستعانة بالروبوت لإيقاف المركبات الثقيلة التي تسجل مخالفات، ولا يمكن أن يسمح لها بالسير مطلقاً، حفاظاً على سلامة المركبة والسائق ومستخدمي الطريق، مضيفاً أن ذلك يضمن سلامة المفتش الميداني الذي كان سابقاً يؤدي هذه المهمة.

وتابع: «حين توقيف المركبة المخالفة، يتم تصويرها بطائرات بدون طيار، والتي بدورها تقوم بعملية مسح شاملة للمركبة، خصوصاً على المنطقة العلوية، وذلك لتحديد مستوى ارتفاع الحمولة، وتسجيل طول الارتفاع، للتأكد من أنه الحدّ المسموح».

وأشار البستكي إلى توثيق كل المعلومات التي رصدت عن المخالفة عبر نقاط الاستشعار والطائرة بدون طيار في نظام وحدة الرقابة المتنقلة الذكية المرتبطة بنظام مركز الرقابة الذكي الموجود في هيئة الطرق والمواصلات، مضيفاً أنه يتم تحليل تلك المعلومات الموثقة بالصور والفيديو، للاستفادة منها في رفع مستوى سلامة تنقل المركبات الثقيلة في الإمارة.

عبدالله البستكي:

«آليات الرقابة تنفذ عبر وحدة رقابة خدمات الترخيص المتنقلة».