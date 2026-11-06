شرطة أبوظبي تحجز 1596 مركبة مخالفة بسبب التزويد وإحداث الضجيج

حجزت مديرية المرور والدوريات الأمنية 1596 مركبة نتيجة إجراء تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاسي) دون ترخيص، وإحداث الضجيج، وذلك خلال عشرة أشهر من عام 2026، لمخالفتها قواعد وأنظمة السير والمرور، والتسبب في إزعاج السكان ومستخدمي الطريق.

وأوضحت أن تزويد المركبات بصورة غير قانونية، وإجراء تعديلات تؤدي إلى رفع صوت المحركات أو العوادم، من السلوكيات المخالفة التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

وأكدت أن الضجيج الناتج عن هذه الممارسات يشكل مصدر إزعاج للأحياء السكنية، ويؤثر في راحة السكان وجودة الحياة في المدينة، مشددةً على أهمية التزام أصحاب المركبات بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتجنب التعديلات غير القانونية، مع استمرار الجهود الرقابية للحد من هذه المخالفات وتعزيز السلامة المرورية.