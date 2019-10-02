إنجاز البنية التحتية لمشروع «ياس باي» ديسمبر المقبل

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، محمد عبدالله الزعابي، إنه «تم الانتهاء من إنجاز 90% من البنية التحتية والمرافق العامة لمشروع (ياس باي)، الذي يبلغ حجم استثماراته 12 مليار درهم، على أن يتم الانتهاء من إنجاز البنية التحتية بأكملها في شهر ديسمبر المقبل».

وأضاف الزعابي، في تصريحات على هامش جولة بمناطق المشروع، أن الإنشاءات في المشروع تمتد على مساحة 14 مليون قدم مربعة، ومن المنتظر أن يستقطب المشروع 15 ألف ساكن، وأكثر من 10 آلاف موظف، مشيراً إلى أن «ميرال» ضخت حتى الآن أكثر من أربعة مليارات درهم في المشروع.

وأوضح أن المشروع يتألف من ثلاث مناطق، تشمل منطقة الواجهة البحرية، وتضم «ياس باي ارينا» وفندقين ورصيفاً بحرياً، فضلاً عن منطقة «ريزيدنسز السكنية في ياس باي»، وهيئة المنطقة الإعلامية التي تضم مجمع «Tw0four54»، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 19 حديقة في المشروع.

وبين الزعابي أن «ميرال» أنجزت 75% من الأعمال الإنشائية في «ياس باي أرينا»، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 18 ألف شخص، كما أنجزت 60% من أعمال الفندق الأول، على أن يتم طرح الفندق الثاني للمستثمرين، ليصل إجمالي غرف الفندقين إلى 900 غرفة.