%11 نسبة التوطين في الأنصاري للصرافة

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

قالت شركة "الأنصاري للصرافة" إن نسبة التوطين لديها بلغت 11% من إجمالي عدد الكوادر العاملة في الشركة.

وذكرت أنها تسعى إلى رفع نسبة التوطين لديها عبر خلق المزيد من فرص العمل المناسبة التي تتوافق مع مؤهلات أبناء الإمارات، مع توفير برامج تدريبية شاملة تمكن المواطنين من الانخراط بكفاءة ضمن القطاع المالي والمصرفي.

وأوضحت أنها تأخذ بعين الاعتبار تخفيف اشتراطات المؤهلات المهنية أو الخبرات العالية، مع توفير ساعات الدوام المرن، سواء الجزئي أو الكامل، بالإضافة إلى توفير فرص للعمل في الفروع الأقرب لمساكن المواطنين لمساعدتهم على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية ضمن بيئة عمل إيجابية ومحفزة من شأنها زيادة مستويات السعادة والرضا والولاء الوظيفي.

وقال مدير عام شركة "الأنصاري للصرافة" راشد الأنصاري، إن التوطين في مركز الاتصالات الخاص بالشركة بلغ 97%. وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة واضحة لضمان التأهيل المتكامل للكوادر الوطنية واستقطابها وفق مهاراتها وخبراتها، مع التركيز على توفير فرص وظيفية للمواطنين بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، وهو ما يعتبر أولوية في الإمارات.