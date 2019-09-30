انطلاق «أسبوع المستثمر العالمي 2019» في «دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم.

انطلقت من قاعة التداول في سوق دبي المالي، أمس، فعاليات «أسبوع المستثمر العالمي 2019» بالأسواق المالية في دولة الإمارات، حيث قام كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالة والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، بقرع جرس التداول، إيذاناً ببدء فعاليات الأسبوع الذي تشارك فيه الهيئة وكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع بشكل مشترك.

وأفادت «الأوراق المالية»، في بيان، بأنه عقب قرع الجرس، أجرى الزعابي، بمشاركة عدد من مديري الهيئة، مقابلات مفتوحة مع المستثمرين الموجودين بقاعة التداول، واستمع إليهم، ورد على الاستفسارات، وناقش المقترحات التي تم طرحها. وقال الزعابي إن «فعاليات الأسبوع تهدف إلى تعزيز ثقافة المستثمرين، خصوصاً في ما يتعلق بترسيخ مفاهيم حقوق المستثمرين، والحفاظ على حقوقهم، عبر تضافر جهود كل الجهات المشرفة على قطاع أسواق الأوراق المالية والسلع، في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)».

من جانبه، قال كاظم: «يسعدنا أن نكون أولى البورصات العالمية التي تدشن هذه السلسلة من احتفاليات قرع الجرس، ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2019».