«شوبا هارتلاند» يضم 300 نوع من النباتات

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «شوبا هارتلاند» البالغة قيمته أربعة مليارات دولار أميركي (أي ما يوازي 14.6 مليار درهم) على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة، هو المجمّع السكني الذي يتميز بوجود مساحات خضراء كبيرة، والمشروع قيد التطوير ويتم تنفيذه على مراحل.

ويتمتع المشروع بعناصر مستدامة وتصاميم حضرية حديثة، كما حرص المشروع على تحقيق كفاءة الطاقة في الساحات العامة عبر استخدام أضواء LED، وتشكل المساحات الخضراء نحو 30% من المساحة الإجمالية للأرض مع وجود 300 نوع من النباتات والأشجار المختلفة. وتمّ إطلاق مشروع «شوبا هارتلاند» للتملك الحرّ عام 2014 في «مدينة محمد بن راشد»، ويتميز بإطلالته على وسط مدينة دبي، ويشمل مشروعات أساسية هي «هارتلاند جرينز»، و«شوبا كريك فيستاس»، و«فلل جاردينيا»، و«شوبا هارتلاند جاردن هاوسز»، و«ون بارك أفنيو»، و«فلل الغابة».