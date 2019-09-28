«أراضي دبي» توقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات محلية وعالمية

المصدر: دبي ــ وام

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على هامش مشاركتها في معرض «سيتي سكيب العالمي 2019»، تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات في المنطقة والعالم.

وتضمنت الاتفاقات والمذكرات الموقعة اتفاقية مع مجموعة «أماكو الإعلامية» السعودية، للترويج للسوق العقارية، وتنظيم وإقامة معرض عقاري في السعودية، والمساعدة على فتح قنوات استثمار وتمويل جديدة في السوق العقارية.

وأبرمت الدائرة مذكرة تفاهم مع شركة «كرايون» العالمية المتخصصة في تقنيات التعلم الآلي، تستهدف تعزيز التعاون في مجال خدمات الاستشارات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والخدمات السحابية.

كما وقعت «أراضي دبي» اتفاقية بين قطاع التسجيل والخدمات العقارية ومصرف الإمارات الإسلامي، وتهدف إلى تقديم خدمات تسجيل الرهن الإلكتروني، والتي تشمل خدمات تسجيل عقود الرهن العقاري، وتعديل الرهن وفكه، للغاية المشار إليها في الاتفاقية.

واستهدفت اتفاقية التعاون مع بنك دبي التجاري، تمكين «أراضي دبي» من استخدام نظام «الرهن العقاري الإلكتروني»، وخفض نسبة المراجعين، وتقليص الإجراءات المتبعة إلى خطوة واحدة عبر نافذة واحدة في البنك من دون الرجوع للدائرة.

وشملت الاتفاقيات التي وقعتها الدائرة، اتفاقية بين معهد دبي العقاري، وجامعة «مانشستر مركز الشرق الأوسط»، بهدف الترويج للتعليم العالي والمشروعات والخدمات المهنية.

كما تم توقيع اتفاقية بين قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري وبنك المشرق، بهدف توفير الحلول المصرفية للتمويل.

وجمعت اتفاقية أخرى بين قطاع التسجيل والخدمات العقارية بالدائرة مع مؤسسة «سي بي آر إي»، وتستهدف تشجيع الشفافية في السوق، بالتقارير والدراسات التي تثري معرفة المتعاملين بسوق دبي العقارية.

أما مذكرة التفاهم التي وقعت بين معهد دبي العقاري ومكتب «بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركوه»، فتستهدف تثقيف المواطنين الإماراتيين المهتمين بقطاع العقارات، ونشر الوعي بينهم.بدوره، وقع قطاع التسجيل والخدمات العقارية مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية للمعماريين البريطانيين، وتهدف إلى الإسهام في تقدم مؤشرات التنافسية في دبي.

- «الدائرة» وقعت اتفاقية مع «الإمارات الإسلامي»

لتقديم خدمات تسجيل الرهن الإلكتروني.