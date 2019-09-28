ارتفاعات الذهب تحفز بيع المشغولات المستعملة للمتاجر

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية إن الأسواق لاتزال تشهد إقبالاً من المتعاملين على بيع المشغولات الذهبية المستعملة للمتاجر، للاستفادة من أسعار الذهب التي بقيت عند حدود مرتفعة، وسجلت زيادات سعرية جديدة محفزة على ذلك.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الوقت الحالي يعد من أنسب الأوقات للمتعاملين لتصريف المشغولات المستعملة، لافتين إلى أن حركة الإقبال على شراء مشغولات جديدة، طبيعية ومنطقية، وفقاً لظروف الأسواق وارتفاعات الأسعار، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل أكبر خلال الشهر المقبل، بدعم من النشاط السياحي.

بدورهم، أكد متعاملون أنهم فضلوا بيع مشغولاتهم الذهبية المستعملة، مع كون الأسعار الحالية للذهب مغرية للبيع، لافتين إلى أن تصريف المشغولات الذهبية القديمة يتيح توفير سيولة مالية، وفرصة لشراء مشغولات من موديلات حديثة، في حال تراجعت الأسعار.

ارتفاعات سعرية

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.25 و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال المتعامل تامر محمود إنه فضّل بيع مشغولات ذهبية مستعملة، مع كون الأسعار الحالية للذهب مغرية للبيع، لافتاً إلى أن تصريف المشغولات الذهبية القديمة يتيح توفير سيولة مالية، وفرصة لشراء مشغولات من موديلات حديثة، في حال تراجعت الأسعار.

بدوره، قال المتعامل كمال حسن إنه قام بجولة بين متاجر المشغولات الذهبية في سوق الذهب، للحصول على أفضل سعر لبيع مشغولات ذهبية مستعملة بحوزته.

أما المتعاملة ريهام عبدالرحيم، فذكرت أنها كانت تدرس بيع مشغولات ذهبية مستعملة لديها منذ فترة، لكنها قررت البيع حالياً مع الحدود السعرية المرتفعة للذهب، وهو ما يتيح لها كذلك فرصة بيع مشغولات قديمة وشراء موديلات حديثة لاحقاً وبأسعار أقل.

إقبال ملحوظ

إلى ذلك، قال مدير «محل ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن الأسواق تشهد حالياً مظاهر ملحوظة في إقبال المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من مشغولات ذهبية مستعملة، بدعم من تسجيل أسعار الذهب ارتفاعات جديدة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن عدداً كبيراً من المتعاملين في قطاع السبائك والعملات الذهبية توقف عن بيع ما لديه للمتاجر، عقب تسجيل الذهب الارتفاعات الأخيرة، أملاً في تحقيق مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

وقت مناسب

من جهته، أرجع مدير «محل مجوهرات دهكان»، جاي دهكان، إقبال عدد كبير من المتعاملين على بيع المشغولات المستعملة حالياً، إلى أن الوقت الراهن يعد الأنسب والأكثر تحفيزاً لمثل تلك المعاملات، مع كون الأسعار تعد الأعلى في حدودها على مدار الأعوام الستة الماضية. وأضاف: «هناك مبيعات محدودة للمشغولات الذهبية الجديدة، لكن من المتوقع أن تزداد وتيرتها خلال الشهر المقبل، خصوصاً في ظل التوقعات بتراجع الأسعار، وبدء حركة الأفواج السياحية بشكل أكبر مع تحسن الطقس، وانعكاساتها الإيجابية على حركة المشترين في الأسواق».

حركة طبيعية

في السياق نفسه، اتفق مدير «محل دي دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، في أن استمرار أسعار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة، وتسجيل زيادات جديدة إضافية أخيراً، أسهما في رفع وتيرة إقبال المتعاملين على بيع ما بحوزتهم من مشغولات ذهبية مستعملة، للاستفادة من فروق الأسعار، كما أنها تعد فرصة جيدة لبيع الموديلات القديمة بأسعار أعلى مما اشتروها به، والانتظار حتى تسجيل انخفاضات سعرية لشراء موديلات حديثة. واعتبر سوني حركة الإقبال على شراء مشغولات ذهبية جديدة، طبيعية وفقاً لظروف الأسواق وارتفاعات الأسعار، لافتاً إلى أن محدودية الإقبال تعد منطقية، ومن المتوقع أن ترتفع بشكل أكبر خلال الشهر المقبل، بدعم من النشاط السياحي.

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.5 و1.25 درهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 182.75 درهماً، بارتفاع قيمته 1.5 درهم مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 171.75 درهماً، بزيادة قدرها 1.5 درهم.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 163.75 درهماً، بارتفاع بلغ 1.25 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 140.5 درهماً، بزيادة 1.25 درهم.