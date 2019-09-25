«الإمارات لتموين الطائرات» تنشئ محطة جديدة للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكملت شركة الإمارات لتموين الطائرات، أحد أكبر مزودي شركات الطيران بالطعام في العالم، تركيب نظام متطور للطاقة الشمسية في جميع مرافقها، متوقعة أن يخفض النظام الجديد ثلاثة ملايين كيلوغرام من انبعاثات غازات الدفيئة سنوياً.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن هذا المشروع يأتي في إطار استثمارات الشركة المستمرة في البنية التحتية، لتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأوضحت أن عدد الألواح الشمسية، التي تم تركيبها في محطة الطاقة الجديدة، يزيد على 8000 لوح، فيما من المتوقع أن تولد الألواح 4200 ميغاواط/‏‏‏ ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يتيح للشركة إمكانية تقليل استهلاك الطاقة التقليدية بنسبة 15%، عبر عمليات المصبغة وإعداد الأطعمة وسكن العاملين.

وأضافت: بالتالي، فإن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، الناجمة عن مختلف أنشطة الشركة، ستنخفض بمعدل ثلاثة ملايين كيلوغرام سنوياً، أي ما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي لـ518 منزلاً عائلياً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن «الاستدامة تشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية مجموعة الإمارات، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا نحو البيئة».

وأضاف سموه: «مع استمرار نمونا، فإننا نحرص على اعتماد تقنيات تقلل تأثير عملياتنا في البيئة، ولاشك في أن مبادرة (الإمارات لتموين الطائرات) ستوفر مزيداً من الفرص، لتحسين كفاءة استخدام الموارد بما يتماشى مع استراتيجية دبي، لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر».