«رخص أغسطس» تضيف 8187 وظيفة جديدة إلى سوق دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال أغسطس 2019 وصل إلى 2650 رخصة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن الرخص الجديدة أسهمت في إضافة 8187 وظيفة إلى سوق العمل، في ما توزعت تلك الرخص على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها «الأنشطة المهنية» بنسبة 65.6%، و«التجارية» 32.2%، و«السياحية» 1.7%، و«الصناعية» 0.5%.

إجمالي المعاملات

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال أغسطس 2019 وصل إلى 21.249 ألف معاملة.

وأنجزت مراكز التعهيد الموجودة في مختلف المناطق بدبي 15.349 ألف معاملة تشكل 72% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس هذه الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3452 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 2954 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في أغسطس 2019 إلى 1023 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، وزيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

معاملات التجديد

ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو 8646 معاملة، ضمت 4282 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة دون موقع، للسنة الأولى، وإعفاء من عقد التأسيس للفترة ذاتها 160 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة «تاجر» 191 رخصة.

أما بالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات، فقد جاءت بنغلادش في المرتبة الأولى، تليها الهند، وباكستان، ومصر، وبريطانيا، والصين، والسعودية، والأردن، والسودان، والولايات المتحدة.

الرخص حسب المناطق

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أغسطس من 2019 حسب المناطق الرئيسة في دبي، إذ حازت منطقة «ديرة» النسبة الكبرى بإجمالي 1518 رخصة، تليها منطقة «بر دبي» 1129 رخصة، ثم منطقة «حتا» بواقع ثلاث رخص تجارية جديدة. وأظهر التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى 10 مناطق فرعية، التي شكلت نسبة 86.7% من إجمالي جميع المناطق. وجاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى (15.2%)، يليها برج خليفة (14.4%)، ثم عود المطينة الثالثة (14.2%)، فيما سجلت منطقة الفهيدي (8.6%)، والمرقبات (8.6%)، وبور سعيد (8.2%)، وعود ميثاء (7.1%)، والخبيصي (5.7%)، والمرر (2.8%)، ونايف (1.9%).