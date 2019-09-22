«إنفورما»: خطط سداد مغرية في «سيتي سكيب غلوبال 2019»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 25 و27 سبتمبر الجاري، فعاليات معرض «سيتي سكيب غلوبال 2019» تحت شعار: «التكيف مع التغيير».

وتوقع مدير مجموعة المعارض العالمية «إنفورما»، كريس سبيلر، أن تشهد دورة العام الجاري من «سيتي سكيب غلوبال» خصومات، وخطط سداد مغرية، ودفعات أولى ميسرة، من قبل الشركات العقارية.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى وجود تنافسية كبيرة بين الشركات على عرض منتجات عقارية تلبي رغبات مختلف الشرائح في السوق العقارية.

وقال: «هناك مشروعات مليارية سيتم تقديمها في (سيتي سكيب غلوبال 2019)، إذ تسعى الشركات إلى تطوير مجمعات سكنية ذات مواصفات تنافسية مصممة وفقاً لمعايير عالمية، إضافة إلى إعلان العديد من الجهات المشاركة عن تسهيلات تتضمن خصومات وامتيازات على الصفقات العقارية التي ستتم خلال المعرض». وأضاف أن تلك التسهيلات وسيلة محفزة لتسريع حركة البيع والشراء، لاسيما في ظل توافر العديد من الخيارات أمام المتعاملين والمستثمرين في مكان واحد، تحت مظلة المعرض، ما يعزز عملية العرض والطلب، ويسرع اتخاذ القرار، وإتمام الصفقات.

وأكد سبيلر أن سوق دبي العقارية تشهد استقراراً في الوقت الذي تشهد الكثير من الأسواق العقارية العالمية بعض التقلبات الملحوظة، نتيجة تأثرها بالعديد من العوامل.

وأوضح أنه بالنظر إلى أداء القطاع العقاري في دبي، ومقارنته بالقطاعات النظيرة إقليمياً وعالمياً، فإن السوق العقارية في الإمارة تتسم بالاستقرار، وقدرتها على تخطي التحديات، في وقت تبرز فيه أهمية حزمة المبادرات الحكومية التي شهدنا إطلاقها، نظراً لما لها من تأثير إيجابي في دعم القطاع العقاري المحلي، وتعزيز مستويات الثقة في السوق العقارية.

وأشار سبيلر إلى أن جهود الدعم الحكومي عززت من المكانة التنافسية للسوق العقارية في الإمارات، والمحافظة على شفافيته وكفاءة التعاملات المرتبطة به، لافتاً إلى إصدار القانون رقم (4) لسنة 2019 بشأن «مؤسّسة التنظيم العقاري»، إضافة إلى مجموعة قوانين وسلسلة من المبادرات الحكومية التي تم إصدارها سابقاً، مثل قانون ملكية الأجانب للشركات بالكامل، والتأشيرات طويلة الأجل للمهنيين والمستثمرين المهرة، إضافة إلى نظام الإيجار المنتهي بتملك العقار، والهادف إلى تعزيز قدرة الأفراد على التملك وشراء العقارات.

وقال: «تماشياً مع هذه الرؤى فإننا نسعى من خلال منصة المعرض إلى تقديم فرصٍ مميزة ذات عائدات مادية مجزية».