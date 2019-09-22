«إس إل إس».. برج من 946 وحدة سكنية وفندقية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

لايزال مشروع برج «إس إل إس»، الذي يقع في منطقة الـ«داون تاون» بدبي تحت الإنشاء، حيث من المتوقع افتتاحه خلال الربع الثالث من العام المقبل. ويتكون البرج، الذي يعتبر مبنى فندقياً وسكنياً، من 75 طابقاً تعلوه منطقة استجمام تحتوي على حوضَيْ سباحة. ويضم المبنى، الذي يوفر إطلالات بزاوية 360 درجة على مدينة دبي، 946 وحدة، ما بين سكنية وفندقية، فيما يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في البرج 371 غرفة. يشار إلى أن البرج الجديد من تطوير شركة «وورلد أوف وندرز» العقارية، وتم تزويده بمصاعد من شركة «كوني»، ويتوقع أن يكون البرج من المشروعات التي تحتوي على المصاعد الأسرع في مدينة دبي.