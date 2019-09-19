"اتصالات" تتيح 3 إصدارات من iPhone 11 بميزات غير مسبوقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات»، اليوم، عن توفيرها لأحدث منتجات Apple، بما في ذلك iPhone 11 Pro Max، وهو الإصدار الأول من نوعه من سلسلة Pro، وكذلك آيفون 11 بنظام الكاميرا المزدوجة، كما توفر «اتصالات» أجهزة Apple Watch Series 5 الجديدة التي تعمل بشاشة العرض Retina Always-On بحيث لا تنطفئ أبداً، وكذلك الأجهزة اللوحية iPad من الجيل السابع.

وستكون الأجهزة الجديدة متوافرة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019 عند الساعة الثامنة صباحاً عبر منافذ البيع كافة التابعة لـ«اتصالات» أو عبر الموقع www.etisalat.ae وكذلك عبر تطبيق My UAE Etisalat.

ويمكن لعملاء «اتصالات» اقتناء أجهزة Apple الجديدة من خلال خطة الدفع الذكي بأقساط مرنة لمدة 12، أو 18 أو 24 شهراً، والتي تتيح للعملاء الذين يحصلون على أجهزة iPhone الجديدة التمتع بالاشتراك المجاني في برنامج الترقية الحصري من «اتصالات» Upgrade Anytime والذي يتم طرحه للمرة الأولى في المنطقة.

ويوفر البرنامج للمشتركين فرصة فريدة لاستبدال هواتف iPhone من الجيل الجديد بهواتف أخرى من الإصدار نفسه مجاناً بعد مرور 90 يوماً من الاشتراك دون أية قيود، فيتمتع المشتركون بحرية تغيير اختيارهم من الألوان أو السعة أو حجم الشاشة للأجهزة أو حتى نظام التقسيط المشتركين به.

كما يمكن لعملاء «اتصالات» الاستفادة من تخفيض بنسبة 40% من قيمة الإيجار الشهري لأي جهاز آخر (مثل iPad وساعة Apple Watch و Airpod وغلاف الحماية (عند شرائه مع جهاز iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max).

وتعتبر «اتصالات» المشغل الوحيد لخدمات الهاتف المتحرك في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوفّر تقنية الشريحة المدمجة (eSIM) عبر أجهزة Apple Watch، الأمر الذي يمكّن العملاء من الاتصال بشبكة الهاتف المتحرك من خلال هذه الساعة الجديدة. ويمكن للعملاء الحصول على خدمة (eSIM) مقابل 25 درهماً فقط، وكعرض ترويجي سيحصل المشتركون في هذه الخدمة على اشتراك مجاني لأول ستة أشهر لتمكنهم من الاستمتاع بالخدمة وتجربة مزاياها، كما سيتاح للعملاء الفرصة للحصول على خدمة AppleCare + بالأقساط الشهرية المريحة.

وكانت «اتصالات» قد أتاحت منذ 13 سبتمبر الجاري الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 11 ، و Apple Watch Series 5 و iPad.

وتمتاز إصدارات iPhone الجديدة، iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro max ، بعدد من العناصر المُتطورة مثل كاميرا قوية بثلاث عدسات تحمل العديد من المميزات مثل التصوير بزاوية واسعة، والتصوير بالوضع الليلي الذي يعطي صوراً واضحة رغم الإضاءة المنخفضة، وتصوير الفيديو البطيء، وتعتمد هذه المميزات على المعالج Bionic A13، وهو المعالج الأسرع والأقل استهلاكاً للطاقة من بين إصدارات iPhone ، وهو ما يعني مدة أطول غير مسبوقة للبطارية، كما يدعم الهاتف المقاوم للغبار والماء عملية الشحن اللاسلكي والشحن العكسي، وتطول مدة البطارية لهاتف iPhone 11 Pro بنحو أربع ساعات أكثر من الإصدار السابق Xs، كما تطول مدة استخدام بطارية iPhone 11 Pro Max بمقدار خمس ساعات أكثر من الـ Xs Max .

كما يأتي هاتف iPhone 11 بعدد من الميزات والقدرات المبتكرة تناسب الاستخدام العادي والمكثف، وأداء قوي للألعاب مع معالج الرسوميات Apple GPU، كما يضم الهاتف كاميرا مزدوجة قوية تتيح التصوير بزاوية واسعة، ودرجة تصوير فيديو عالية الوضوح غير مسبوقة في هاتف محمول من قبل.