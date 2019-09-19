«فلاي دبي» تنقل 560 ألف مسافر بين الإمارات وكازاخستان خلال 5 سنوات

المصدر: كازاخستان - الإمارات اليوم

احتفلت شركة «فلاي دبي» بالذكرى الخامسة لانطلاق عملياتها في كازاخستان، والتي بدأت باطلاق رحلتها الافتتاحية بين مطار دبي الدولي ومطار ألمآتي الدولي في 16 سبتمبر 2014.

وأفادت «فلاي دبي»، في بيان لها أمس، بأنها نقلت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 560 ألف مسافر بين الإمارات وكازاخستان.

ولفتت إلى أنه بعد نجاح رحلاتها إلى ألمآتي، عززت الشركة خدماتها إلى كازاخستان برحلات مباشرة إلى مدينة «نور سلطان» في 26 أكتوبر من عام 2015.

ومع تنامي الطلب على السفر، رفعت «فلاي دبي» رحلاتها من أربع رحلات أسبوعياً، لتصبح رحلة يومية بين دبي وألمآتي. كما تشغل الناقلة خمس رحلات أسبوعياً الى مدينة نور سلطان.

وكشفت «فلاي دبي» أنه اعتباراً من 27 أكتوبر 2019، ستنتقل رحلات كلا الوجهتين إلى مبنى المسافرين رقم (3) في مطار دبي الدولي، على أن تبقى الرحلات قبل هذا التاريخ كما هي من المبنى رقم (2).

وأوضحت «فلاي دبي» أن انتقال رحلات هاتين الوجهتين إلى المبنى رقم 3، ضمن عدد آخر من وجهات الناقلة، يأتي لتوفير انسيابية مرنة وسهولة في رحلات الربط بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي».

وقال نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون إيفندي، إن إطلاق «فلاي دبي» جاء لفتح أسواق جديدة، وتسهيل حركة السفر للناس.

وأضاف: «نحن مسرورون برؤية عملياتنا في كازاخستان تحقق هذا النمو، وتعطي المسافرين من ألمآتي ونور سلطان خيارات أوسع للسفر عبر دبي التي تُعد اليوم مركزاً عالمياً للطيران».