«تاكسي دي إكس بي» في المبنى «3» من «دبي الدولي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة مطارات دبي عن خدمة «تاكسي دي إكس بي» الجديدة المتوافرة في «الكونكورس بي» المبنى (3) من مطار دبي الدولي، مؤكدة أنها خدمة مجانية تماماً.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أمس، أن الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها بهدف تيسير رحلة المتعاملين داخل مباني مطار دبي الدولي، أصبحت متوافرة حالياً عبر أسطول من العربات سعة 15 مقعداً، مشيرة إلى أنه يمكن للمسافرين طلبها من نقاط محددة في منطقتي «الواصلين» و«المغادرين» في «الكونكورس بي»، أو بمجرد الإشارة لها عند رؤيتها.

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنه على الرغم من أن هذه العربات التي تحمل ركابها مباشرة إلى بواباتهم أو إلى أحد المطاعم أو المتاجر في مطار دبي الدولي، متاحة للاستخدام من قبل الجميع، فإن الأولوية لاستخدامها ستمنح للذين يعانون صعوبة في المشي، أو لمن بصحبتهم أطفال.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، عيسى الشامسي، إن إدخال خدمة «تاكسي دي إكس بي» يأتي استجابة مباشرة لاحتياجات المتعاملين، الذين يجدون في خدمة العربات أمراً مفيداً تماماً لجهة تقليل المشي، والوصول بسرعة إلى هدفهم. وأضاف: «شغّلنا في الماضي خدمات مشابهة، لكن هذه الخدمة مجانية تماماً بالنسبة للمتعاملين، وقد لاقت شعبية كبيرة في المرحلة الاختبارية لها».

وبحسب «مطارات دبي»، فإنه يتم تشغيل خدمة «تاكسي دي إكس بي» من قبل فريق خدمة المتعاملين في المطار، إذ تلقى الفريق تدريباً خاصاً لهذه الغاية، وتم تزويده بمعلومات محدثة حول حركة الرحلات، لضمان وصول المسافرين إلى مقاصدهم في الوقت المحدد.