8000 نقطة إنترنت لخدمة 300 ألف مستخدم في «إكسبو 2020 دبي» يومياً

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة «سيسكو» لتقنية المعلومات، شريك الشبكات الرقمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بأنها أنجزت جميع عمليات البنية التحتية التقنية للشبكات العالية الذكاء، في مناطق الأجنحة الرئيسة الثلاثة بالمعرض.

وذكرت الشركة، خلال لقاء صحافي عقد بمقر «إكسبو 2020 دبي»، أمس، أنها ستتيح خلال المعرض خدمات مبتكرة، وأنظمة معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى نشر 8000 نقطة وصول لشبكة الإنترنت اللاسلكية، لخدمة 300 ألف مستخدم يومياً، خلال فترة المعرض.

تجربة استثنائية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مكتب «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي، إن «فريق معرض (إكسبو 2020 دبي) يحرص على الإسهام في إبهار ملايين زوّار المعرض المتوقعين، من خلال تقديم تجربة استثنائية مدعومة بأحدث التقنيات والبنية التحتية الرقمية التي يوفرها شركاؤنا، وتحديداً شريك الشبكات الرقمية (سيسكو)، لاسيما مع اقترابنا من مرحلة الاختبار والجاهزية نهاية العام الجاري».

جاء ذلك خلال لقاء صحافي عقد، أمس، على هامش احتفال في مقر «إكسبو 2020»، بمناسبة إكمال مشروع تثبيت حلول الشبكات الرقمية العالية الذكاء، في مناطق الأجنحة الرئيسة الثلاثة بالمعرض، شمل غرس مجموعة من شجيرات الغاف.

خدمات مبتكرة

من جهته، قال المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى شركة «سيسكو» الشرق الأوسط، شكري عيد، إن «الشركة أنجزت عمليات البنية التحتية التقنية للشبكات الرقمية بنسبة 100%، أخيراً، في أجنحة المناطق الرئيسة الثلاث في معرض (إكسبو 2020)، وهي مناطق: الاستدامة والفرص والتنقل»، مشيراً إلى أن «تلك الحلول ستمكن الزوار والعارضين والمنظمين من الاتصال بالشبكة لاسلكياً، في موقع المعرض، عبر أي جهاز بشكل آمن وسلس».

وأوضح أن «الشركة ستتيح خدمات مبتكرة وأنظمة متعددة، معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مناطق المعرض، منها ما سيكون متاحاً بشكل مباشر للمتعاملين والزائرين، ومنها ما يتعلق بالبنية التحتية والشبكات».

وأشار إلى أنه «ستتم، أيضاً، الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للتصدي لمختلف أنواع الهجمات الإلكترونية».

شبكة كاميرات

وذكر عيد أن «الشركة ستوفر 8500 كاميرا مراقبة، في مختلف أنحاء المعرض، تتيح مراقبة ما يطلق عليه النقاط العمياء، أو متابعة كل ركن في المعرض»، مشيراً إلى أن «شبكة الكاميرات ستدعم بقدرات انتقال سلسة بين الكاميرات، لتقليل النقاط العمياء، وتمكين فرق الأمن والسلامة من تغطية كامل موقع (إكسبو 2020 دبي)، فضلاً عن مراقبة حركة الزوار على امتداد أرض المعرض، التي تبلغ مساحة 4.38 كيلومترات مربعة».

وبين أنه «سيتم نشر أكثر من 8000 نقطة وصول لشبكة الإنترنت اللاسلكية، لتخدم نحو 300 ألف مستخدم يومياً، خلال فعاليات المعرض، كما أنها ستخدم أكثر من 400 نقطة نهائية في أنظمة إنترنت الأشياء كإدارة المباني، والري، والإضاءة».

«مكتب المستقبل»

قال المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى شركة «سيسكو» الشرق الأوسط، شكري عيد، إن «الشركة تطبق مفهوم (مكتب المستقبل)، وهو تطبيق متطور عبر الإنترنت، يتيح للموظفين إمكانية البحث بكل سهولة وأمان عن قاعات الاجتماعات، وتحديد مواقعها، وحجز أماكنهم».

وأضاف عيد: «يمكن للموظفين عند جدولة أي اجتماع، استخدام التطبيق بشكل يسمح بانضمام مشاركين آخرين عن بُعْد، باستخدام أداة (ويبكس كونفرانس)، مع توافر خيار تفعيل ميزة المساعدة الصوتية».