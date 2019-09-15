300 مسؤول ومستثمر في «منتدى بنغلاديش الاقتصادي» بدبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي اليوم فعاليات منتدى بنغلاديش الاقتصادي، الذي يستمر لمدة يوم واحد، ويشارك فيه أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين الإماراتي والبنغالي، والذي يهدف إلى تعزيز وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأفاد بيان صدر أمس، بوجود مؤشرات لاستثمار عدد من مجموعات الأعمال الإماراتية 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) في مشروعات استثمارية متبادلة بين بنغلاديش والإمارات.

وأكد البيان أن البنغاليين من المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد الإماراتي، إذ يمتلكون أكثر من 50 ألف شركة تجارية، إضافه إلى أكثر من 150 ألف بنغالي يعملون داخل الإمارات.

وسيلقي مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمار، سلمان فضل الرحمن، كلمة رئيسة في الدورة الثانية للمنتدى، فيما تم إعداد ما يصل إلى 20 مشروعاً استثمارياً جديداً لعرضها في المنتدى.

وقال فضل الرحمن، إن بنغلاديش مستعدة أكثر لتلقي مستوى أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي قفز بنسبة 69% العام الماضي إلى 3.61 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما دولة الإمارات، سيكونون أكبر المستفيدين من انخفاض كلفة الاستثمار، وارتفاع العائد الاستثماري في بنغلاديش.