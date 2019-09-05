«الإمارات للعطلات» تطلق عروضاً بأسعار خاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «الإمارات للعطلات»، ذراع تنظيم الرحلات الخارجية التابعة لشركة «طيران الإمارات»، عروضاً لعملائها في دولة الإمارات للسفر بأسعار خاصة إلى مختلف الوجهات العالمية.

وأوضحت «طيران الإمارات» في بيان، اليوم، أن العروض الخاصة تسري على الحجوزات من الآن وحتى 11 سبتمبر الجاري، على أن يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بين 28 سبتمبر 2019 وحتى 31 مارس 2020، مشيرة إلى أن تلك العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام التي يمكن الاطلاع عليها وعلى المزيد من البرامج والخيارات من خلال الاتصال على الرقم 8004969 أو زيارة الموقع الشبكي: www.emiratesholidays.com

وأضافت الناقلة أن العائلات والمسافرين بمفردهم الذين يقومون بالحجز مبكراً، يستفيدون من حسم بنسبة 10% على جميع البرامج.

وبينت أن خيارات العطلات تتوافر في المالديف بأسعار تبدأ من 4549 درهماً للشخص الواحد للإقامة الفندقية لمدة ثلاث ليالٍ، وفي موريشيوس بأسعار تبدأ من 5549 درهماً وفي سيشيل من 4599 درهماً وفي لندن من 2899 درهماً وفي بوكيت من 3799 درهماً وفي بالي من 2999 درهماً.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أن أسعار البرامج تغطي تذاكر السفر ذهاباً وإياباً على رحلاتها في الدرجة السياحية، إضافة إلى الإقامة الفندقية مع الإفطار ورسوم وضرائب الغرف و20% زيادة على الأميال المستحقة من «سكاي واردز».