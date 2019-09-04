"طيران الإمارات" تطرح عروضاً جديدةً للسفر خلال الخريف

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت "طيران الإمارات" عن عروض تتيح أمام متعامليها في دولة الإمارات السفر بأسعار خاصة إلى مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية خلال الخريف.

وتسري العروض الخاصة على أسعار تذاكر الدرجتين السياحية ورجال الأعمال إلى العديد من المدن في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط وغيرها، على أن يتم الحجز من الآن وحتى 15 سبتمبر 2019، وأن يكتمل السفر ذهاباً وإياباً بحلول 30 يونيو 2020، وفقاً لبيان صحافي صادر عن الناقلة اليوم.

وتبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى الشرق الأوسط من 795 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 825 درهماً، وإلى أفريقيا من 1375 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 1925 درهماً، وإلى أوروبا من 1995 درهماً، وإلى الأميركتين من 4395 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال من دبي إلى الشرق الأوسط فتبدأ من 3595 درهماً، وإلى غرب آسيا والمحيط الهندي من 2605 دراهم، وإلى أفريقيا من 6495 درهماً، وإلى الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا من 7995 درهماً، وإلى أوروبا من 9495 درهماً، وإلى الأميركتين من 17595 درهماً.