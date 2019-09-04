«بلووم»: تسليم 304 وحدات سكنية في «سوهو سكوير»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بلووم العقارية، أمس، عن بدء عملية تسليم الوحدات السكنية للملاك والمستثمرين في مشروع «سوهو سكوير» الذي يقع بالقرب من جامعة نيويورك في أبوظبي، ويضم 304 وحدات سكنية راقية، تراوح بين استوديوهات وثلاث غرف نوم وشقق «دوبلكس» و«بنتهاوس».

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، بأن «سوهو سكوير» مستوحى من حي «سوهو» في مدينة نيويورك، ويهدف إلى إعادة تشكيل نمط الحياة السكنية في جزيرة السعديات، من خلال إنشاء مجمعات سكنية تضم مساحات فنية عامة، وتوفر تجربة اجتماعية وتفاعلية مميزة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«شركة بلووم القابضة»، جيريمي ليستر، إن تسليم الوحدات السكنية في «سوهو سكوير» يدل على التزام «بلووم» بتقديم مجمعات سكنية عالية الجودة في مناطق مرغوبة، لافتاً إلى أن المشروع المتعدد الاستخدامات يلبي احتياجات كل من الملاك والمستثمرين، نظراً لما يوفره من موقع متميز وعائدات إيجار جذابة.