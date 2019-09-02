أبوظبي تستهدف استقطاب 600 ألف زائر صيني بحلول 2021

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بأنها بدأت تنفيذ استراتيجية جديدة تستهدف رفع عدد الزوار الصينين الى الإمارة إلى أكثر من 600 ألف زائر بحلول العام 2021 وذلك من خلال قبول دفع الصينين قيمة مشترياتهم بالبطاقاتهم الائتمانية والتطبيقات الصينية للدفع عبر الهواتف الذكية، فضلا عن توفير المرشدين السياحيين المتحدثين باللغة الصينية وتواجد اشخاص يتحدثون الصينية في الفنادق والمراكز التجارية والمحال التجارية التي يقبل عليها الصينيون.

وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، علي حسن الشيبة، في تصريحات صحافية، اليوم، على هامش «ملتقى الصين 2019» الذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع شركة «إن بي آي ميديا» بمناسبة زيارة وفد صيني للإمارة، إن الدائرة تعمل بالفعل مع عدد من البنوك المحلية والشركات ومحال تجزئة والوجهات السياحية من أجل قبول الدفع عبر البطاقات الصينية وتطبيقات الهاتف الخاصة بالصينين في اسرع وقت ممكن.

وأضاف الشيبة أن دائرة السياحة تعمل على تجهيز ابوظبي بكل ما يؤهلها لاستقبال السائحين الصينين، مشيرا إلى أنها تعمل على تكون كل الوجهات السياحية في أبوظبي مجهزة لاستقبال السائحين الصينين باللغة الصينية.

وأكد أن هناك بالفعل متحدثين صينين بدأوا يستقبلون الصينيين في بعض الفنادق ومحال التجزئة والمراكز التجارية الكبرى في الامارة كما تم إدخال اللغة الصينية في تطبيق «زوروا أبوظبي» مما يمكّن السائح الصيني من الحصول على المعلومات اللازمة بسهولة وسرعة للتخطيط لرحلته.

وذكر الشيبة أن هناك عددا من المرشدين السياحين المواطنين يتحدثون الصينية، وسيتم قريبا بدء خطة لترخيص وتسجيل متحدثين باللغة الصينية ليكونوا مرشدين سياحين، لافتا إلى أن هناك توجه لدى الدائرة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالمرشدين السياحين بشرط توفر العديد من المعايير الأساسية والمبسطة لاستقبال الزوار الصينيين او الزوار من جنسيات معينة.

وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة في السائحين الصينين إلى ابوظبي بنسبة تبلغ نحو 22%، كما استقبلت الإمارة 400 ألف صيني خلال العام الماضي، فيما من المتوقع ان تشهد الأشهر الأربعة الأخيرة من العام 2019 زيادة كبيرة في الزوار الصينين في ضوء بدء الموسم السياحي الشتوي في أبوظبي وتكثيف الفعاليات السياحية في الامارة فضلا عن قرب السنة الصينية الجديدة.

ولفت الشيبة إلى انه توجد خطة لجذب المزيد من السائحين سواء الذين ياتون عبر وكالات السياحة والسفر او لجذب السائحين الذين ياتون بشكل فردي او شخصي وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات الصينية ومواقع الحجز الألكنرونية للترويج لأبوظبي.

وبين أن هناك تحديا يتعلق بمعدل زيارة السائحين الصينين، حيث يصل الى 1.6% ليلة فقط، ولذلك تعمل الهيئة على زيادة المعدل ليكون اكثر من ليليتن، مشيرا إلى أن أبوظبي تعمل على زيادة عدد المنتجات السياحية في الامارة لزيادة معدلات إقامة السائح الصيني كما تعمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منتجات سياحية حديثة سواء على ساحل أبوظبي او داخل المدينة.

من جانبه قال المدير العام لشركة «إن بي آي ميديا»، روب نيكولاس، إن الوفد الصيني يضم أكثر من 100 من أهم المشترين من الصين وتايوان من بينهم وكلاء للسفر وشركات لتنظيم الجولات، لافتا إلى أن هذا الوفد يعد الأكبر منذ عام 2011

وأضاف أن أبوظبي تعد وجهة مثالية للسائحين الصينيين في الوقت الحاضر كما تعد الصين السوق رقم واحد حاليا للسياحة في أبوظبي، فيما من المنتظر زيادة العدد خلال الفترة المقبلة حيث يوجد نمو متواصل في عدد السائحين الصينين الى الامارات خاصة في ظل زيادة عدد رحلات الطيران بين الجانبين.