تحذير من الألعاب الإلكترونية غير المناسبة لأعمار الأطفال

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظم فريق عمل اقتصادية دبي، متمثلاً في قسم توعية المستهلك، وبالتنسيق مع المنظمين في «عالم مدهش» الترفيهي للأطفال، ورشة توعوية ترفيهية شارك فيها أكثر من 200 طفل، محذراً أولياء الأمور من مخاطر شراء الألعاب الإلكترونية التي لا تتناسب مع أعمار أطفالهم.

وقال مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، عبداللطيف المرزوقي، إن الورشة تناولت العديد من الموضوعات المهمة التي تسهم في توعية الأطفال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، ضمن إطار الطابع الترفيهي، والمسابقات التي نالت استحسان وتفاعل الأطفال وأولياء الأمور.

وأضاف أن فريق عمل قسم توعية المستهلك ركز، خلال الورشة، على أهمية اختيار المنتجات التي تتناسب مع الفئة العمرية للأطفال، حيث تم التطرق إلى فوائد ومخاطر شراء المنتجات أو طلب الخدمات التي لا تتناسب مع الفئة العمرية للطفل، تحفيزاً للطفل لاختيار المنتج المناسب.

وذكر المرزوقي أن إدارة حماية المستهلك دعت أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أبنائهم والتأكد من شراء الألعاب التي تتناسب مع أعمارهم، مع مراعاة ضرورة متابعتهم لعمليات الشراء التي تتم عبر الهواتف الذكية.