«إعمار مصر» تؤكد ملكيتها لأرض مشروع «مراسي»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

قالت شركة إعمار مصر في بيان إلى البورصة المصرية، أمس، إنها تؤكد عدم صحة ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لجزء من أرض مشروع «مراسي»، وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه، مشيرة إلى أن أرض مشروع «مراسي» تم تسجيلها تسجيلاً نهائياً موثقاً لدى مكتب الشهر العقاري المختص باسم شركة إعمار مصر، وذلك بعد قيام الشهر العقاري بمراجعة كل الادعاءات المقدمة من الغير، بما ذلك الادعاء «الكيدي» المذكور، وقرر الشهر العقاري بعد الفحص والدراسة إتمام إجراءات التسجيل لمصلحة شركة إعمار مصر، وعدم الاعتداد بهذه الادعاءات (المغلوطة). وأضافت: «(إعمار) قامت بشراء أرض (مراسي) بموجب مزاد علني من الدولة، وتم سداد ثمن الأرض بالكامل، ولا يوجد ما يثير القلق في هذا الخصوص».

وأوضحت «إعمار»، في بيانها للبورصة، أنها «ستقوم بالتعامل مع هذه الادعاءات غير الصحيحة».

وتبلغ محفظة استثمارات «إعمار مصر» نحو 53 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) وفقاً لموقعها الإلكتروني. وقالت «إعمار مصر»: «ما يثار حالياً لن يكون له تأثير مالي في الشركة».