«الإمارات للشحن الجوي».. الناقلة المفضلة للمتعاملين في ماليزيا لعام 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نالت «الإمارات للشحن الجوي»، قسم الشحن التابع لـ«شركة طيران الإمارات»، لقب «ناقلة العملاء المفضلة 2018»، وذلك من قسم المناولة الأرضية التابع لشركة «ماب كارغو» MAB Kargo بعدما نقلت أكبر كمية من الشحنات من مطار كوالالمبور الدولي، مقارنة بمتعاملي «ماب كارغو» من الناقلات الجوية الأخرى. وتتولى «ماب كارغو» القيام بخدمات المناولة الأرضية لـ«الإمارات للشحن الجوي» في مطار كوالالمبور الدولي.

وقال مدير «الإمارات للشحن الجوي» في ماليزيا، بوبي تشانغ، إن «الإمارات للشحن الجوي» نقلت خلال السنة المالية 2018/‏‏‏2019 ما زاد على 23 ألف طن من الصادرات والواردات، بنمو نسبته 17% مقارنة بالعام السابق.

وتابع: «يعود سبب تحقيقنا هذا النمو على الرغم من ظروف السوق الصعبة إلى أن المتعاملين يدركون قيمة ما نوفره بدءاً من أسطولنا الحديث وشبكتنا العالمية، وصولاً إلى عدد رحلاتنا ومنتجاتنا المتخصصة والخبرات التي نتمتع بها في هذا المجال، ما يسهم في نقل الشحنات بصورة أسرع إلى الوجهة النهائية»، لافتاً إلى أن جائزة «ماب كارغو» تقدير مهم لإنجازات «الإمارات للشحن الجوي» ونموها في السوق الماليزية. وتسهم «الإمارات للشحن الجوي» في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين ماليزيا وبقية دول العالم، إذ تنقل الشحنات من وإلى العاصمة الماليزية كوالالمبور على طائراتها من طراز «بوينغ 777»، و«إيرباص A380».

وكانت الناقلة بدأت خدمة ماليزيا عام 1996، وتشغل حالياً ثلاث رحلات يومياً من العاصمة الماليزية متيحة أمام المصدرين والمستوردين في المنطقة نقل نحو 700 طن من الشحنات أسبوعياً.

وتشمل المنتجات التي تنقلها «الإمارات للشحن الجوي» من ماليزيا: الإلكترونيات والمكونات الأخرى، بما في ذلك أشباه الموصلات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية وقطع الغيار المخصصة لمختلف الصناعات، بما في ذلك الطيران والنفط والغاز، وكذلك ألواح الطاقة الشمسية. وتشمل السلع المستوردة الأكثر رواجاً: المستحضرات الصيدلانية، والأزياء، والمنتجات سريعة العطب بما في ذلك مواد غذائية، وزهور طازجة.

ونقلت في وقت سابق من العام الجاري في رحلة خاصة 65 ألف كيلوغرام من الألواح الشمسية المصنعة في ماليزيا لدعم البنية التحتية وإتاحة إمداد مناطق نائية في زامبيا بالطاقة الكهربائية.