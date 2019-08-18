10 شركات إماراتية وإفريقية تشارك في برنامج «المشروعات الناشئة»

المصدر: دبي - الامارات اليوم

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن أسماء ثمانية موجهين من أصحاب الخبرة وقادة الأعمال الذين سيشرفون على تنفيذ المرحلة الثانية من «برنامج تدريب المشروعات الناشئة الإماراتية الإفريقية» الذي تشارك فيه 10 شركات ناشئة إماراتية وإفريقية، وسيقام على هامش الدورة الخامسة من «المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، الذي ستنظمه «غرفة دبي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نوفمبر المقبل تحت شعار «إفريقيا الغد، نماء المستقبل».

وضمت قائمة المدربين والموجهين أربع شخصيات معروفة في مجال المشروعات الناشئة في دبي، وأربع شخصيات إفريقية متخصصة في مجال المشروعات الناشئة.

وأفادت «غرفة دبي» بأنه تم اختيار الموجهين والمدربين، استناداً إلى خبراتهم وتاريخهم المهني الحافل بالنجاح في تأسيس شركات ناشئة وقيادتها نحو الازدهار، إذ سيشرف الموجهون من دولة الإمارات على الشركات الإفريقية الخمسة التي تأهلت للبرنامج، في حين سيشرف الموجهون من القارة السمراء على الشركات الناشئة العاملة في دولة الإمارات، والتي تأهلت للمشاركة بالبرنامج.

وضمت لائحة المدربين من دولة الإمارات كلاً من المدير التنفيذي المشترك والشريك المؤسس لشركة «يوريكا»، كريس توماس، ورائدة صناعة البناء في الشرق الأوسط في «ديلويت»، سينثيا كوربي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة el grocer الخاصة بتوصيل سلع البقالة، نادر أميري، والرئيس التنفيذي لشركة «وندرمان مينا» Wunderman MENA، نسيب بويري.

أما لائحة المدربين من إفريقيا، فضمت كلاً من المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مول أفريقيا»، كريس فولايان، والمؤسس والعضو المنتدب في شركة «إيكو في سي»، اغوسا أومويغي، والرئيس التنفيذي في «جيه إي بيرمان أسوشياتس»، جوناثان بيرمان، والعضو المنتدب في «ستريت كابيتال»، أبيوجي إيانولوا.

يشار إلى أن برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الإفريقية، هو أول برنامج من نوعه لتفعيل التعاون والشراكة بين المشروعات الناشئة في كلٍ من دبي والقارة الإفريقية، وهو مبادرة نوعية أطلقتها «غرفة دبي» بهدف استقطاب المشروعات الناشئة إلى الدولة، ومساعدة الشركات الناشئة في الدولة على التوسع للأسواق الخارجية في إفريقيا.