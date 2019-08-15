للمقيمين في الإمارات.. وجهة سياحية جديدة بدون تأشيرة مسبقة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت القنصلية العامة لجمهورية قرغيزستان في دبي إن الحكومة القرغيزية أدخلت تعديلات على نظام التأشيرات لبعض المواطنين الأجانب (المقيمين) الذين يحملون إقامة إماراتية سارية المفعول، إذ بات بإمكانهم الحصول على تأشيرة سياحية لمدة شهر واحد عند وصولهم إلى مطار العاصمة "بشكيك".

وقالت القنصلية لـ "الإمارات اليوم"، إن التعديلات الجديدة باتت نافذة اعتباراً من 11 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن للمقيمين أيضاً في الإمارات الحصول على التأشيرة مسبقاً من السفارة والقنصلية العامة في دولة الإمارات.

وذكرت القنصلية أن نظام التأشيرات المبسط يشمل المقيمين في الإمارات الذين يحملون جنسيات الدول التالية:

· مصر

· الجزائر

· الأردن

· لبنان

· المغرب

· تونس

· بنغلاديش

· الهند

· نيبال

· باكستان

· سريلانكا

وبذلك انضمت قرغيزستان إلى دول أخرى مثل أذربيجان وجورجيا والتي تمنح المقيمين في الإمارات تأشيرات سياحية لدى الوصول إلى مطاراتها.