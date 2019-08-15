"دبي للإحصاء": التضخم السنوي يسجل انخفاضاً بنسبة 3.04% في يوليو

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.04% في شهر يوليو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.27% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.68 نقطة، وقسم النقل بنسبة 3.60% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.41 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.09% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.93%، وقسم التبغ بنسبة 0.96% والاتصالات بنسبة 0.01%.

وبين المركز أن المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019 انخفض بدوره، بنسبة 0.43%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 2.24%، وقسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.42%، والملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.12% فضلاً عن قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.37% والاتصالات بنسبة 0.11%.