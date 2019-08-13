تعرف إلى تطورات رحلات الاتحاد للطيران إلى هونج كونج

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران ان رحلة الشركة رقم EY833 انطلقت من مطار هونغ كونغ الدولي إلى مطار أبوظبي الدولي في موعدها المحدد اليوم الثلاثاء وعلى متنها المسافرون الذين أتموا إجراءات السفر قبل إقفال السلطات لمكاتب إجراءات الهجرة.

واوضح المتحدث ان فريق عمل خدمات الضيوف يقوم حاليا بمساعدة الضيوف الذين لم يتمكنوا من إنجاز إجراءات الهجرة والحجز لهم على رحلة يوم غد.

ونصح المتحدث الضيوف المسافرين من هونغ كونغ إلى أبوظبي على الرحلة رقمEY833ليوم غد الأربعاء الوصول إلى المطار في وقت مبكر لتخليص إجراءات السفر والهجرة.

ولفت الى انه إضافة إلى الرحلة المجدولة لليوم، غادرت كذلك رحلة الاتحاد للطيران رقم 833 التي كان من المفترض تشغيلها امس من هونغ كونغ إلى أبوظبي، فيما من المتوقع انطلاق الرحلة رقمEY834 من أبوظبي إلى هونغ كونغ عند الساعة 10:05 من مساء اليوم الثلاثاء.

وأشار المتحدث الى ان الاتحاد للطيران تواصل مراقبة الوضع عن كثب وتعتذر عن التأخيرات التي حدثت.