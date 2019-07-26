توزيع 40 ألف منشور توعوي على المستهلكين عبر محطات «إينوك»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظمت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي حملة لتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، عبر محطات تعبئة الوقود «إينوك»، مؤكدة أن الحملة تأتي في إطار الحرص على زيادة وعي المستهلكين وتمكينهم بحقوقهم وواجباتهم، والعمل من أجل الوصول إلى مختلف شرائح المستهلكين.

وقال مدير أول توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبداللطيف المرزوقي، إن فريق عمل من قسم توعية المستهلكين باقتصادية دبي، بالتنسيق مع محطات «إينوك» لتوزيع الوقود، نفذ عملية توزيع أكثر من 40 ألف منشور توعوي، يدعو المستهلكين إلى استخدام تطبيق «مستهلك دبي» وخدمة الحماية الذكية، للاستفادة من خدمات حماية المستهلك التي تتيحها اقتصادية دبي لجمهور المستهلكين، إضافة إلى الفوائد والمعلومات العامة التي تسهم في زيادة وعي المستهلك، وتعريفه بحقوقه وواجباته، وأهم التعليمات التي يجب اتباعها خلال التسوق، للحفاظ على حقه والحصول على أفضل الخدمات والمنتجات.