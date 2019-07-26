استقرار نسبي بأسعار الذهب يحسّن الطلب على المشغولات الجديدة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن أسعار الذهب سجلت، أخيراً، استقراراً نسبياً في مؤشراتها، ما أسهم في تحسن عمليات الطلب على شراء المشغولات الجديدة كهدايا وقبل سفرهم لقضاء العطلة الصيفية، لافتين إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين اضطروا لشراء هدايا لمناسبات تخصهم، بعدما ترقبوا حدوث انخفاضات في الأسعار منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

بدورهم، أشار مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنهم أقبلوا على شراء هدايا لمشغولات جديدة، رغم تسجيل أسعار الذهب استقراراً نسبياً ومع تراجع احتمالات عودة الأسعار للانخفاض، لافتين إلى أنهم غيروا خططهم في الشراء، بعدما أصبحت المخصصات المالية للشراء تكفي لشراء قطع محدودة فقط.

هدايا المشغولات

وتفصيلاً، قال المستهلك، تامر أبوبدوي، إنه اضطر لشراء هدايا من المشغولات، بعد تراجع احتمالات عودة الأسعار للانخفاض، واقتراب موعد سفره لقضاء العطلة، لافتاً إلى ان عدم تسجيل أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة جديدة حفزه على الشراء خوفاً من التعرض لزيادات إضافية.

وأشارت المستهلكة، سميرة حسين، إلى أنها أقبلت على شراء هدايا من المشغولات، مع تسجيل أسعار الذهب استقراراً نسبياً، مقارنة بأسعاره خلال الأسابيع السابقة، وتخوفاً من تسجيل الأسعار لارتفاعات جديدة.

وأضاف المستهلك، وليد إسماعيل، أنه اضطر الى الشراء للاستفادة من الاستقرار النسبي للأسعار وتخوفاً من حدوث زيادات جديدة.

استقرار نسبي

بدوره، قال مدير محل «فاماس للمجوهرات»، تاغي هدايت زادة، إن «الاستقرار النسبي في الأسعار، أسهم في إقبال عدد من المتعاملين على شراء هدايا المشغولات، وذلك بعدما ترقبوا أي انخفاضات في الأسعار خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفقدان الأمل في تسجيل أي انخفاضات جديدة»، لافتاً إلى أن «الطلب على شراء المشغولات الجديدة اقتصر على قطع محدودة، لكنه من جهة أخرى أسهم في تحسن النشاط بعد فترة من الهدوء في الأسواق».

وأشار مدير محل «مجوهرات اللمسة الراقية»، يحيى اليافعي، إلى أن «الأسواق شهدت أخيراً تحسناً في الطلب على شراء المشغولات الجديدة، وذلك تأثراً بحالة الاستقرار النسبي التي سجلتها أسعار الذهب أخيراً، ما جعل عدداً من المتعاملين يضطرون لشراء الهدايا تخوفاً من عودة الأسعار لتسجيل ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «التحسن في شراء المشغولات الجديدة واكبه نشاط في الاقبال على بيع المشغولات المستعملة والسبائك والعملات للمتاجر، للاستفادة من فروق الأسعار للحصول على سيولة مالية لموسم العطلات».

من جهته، اعتبر مدير محل «مجوهرات عنان»، عبدالعزيز الخطيب، أن «إقبال بعض المتعاملين على شراء هدايا المشغولات حالياً، يرجع إلى أمرين: الأول، الاقتناع بأن أسعار الذهب من الصعب أن تعود للانخفاض خلال فترة قريبة، وذلك بعد تحفظهم في الشراء وترقبهم للأسواق خلال أربعة أسابيع سابقة، والأمر الثاني هو التخوف من حدوث ارتفاعات بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، ما يصعب مهمتهم في شراء احتياجاتهم من هدايا المشغولات لمناسبات تخصهم».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 172.75 درهماً، بارتفاع قيمته 50 فلساً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، وسجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 162.25 درهماً، بزيادة قدرها 50 فلساً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 154.75 درهماً، بارتفاع بلغ 50 فلساً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 132.75 درهماً، بارتفاع 25 فلساً.