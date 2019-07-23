توصيل الطلبات بسيارات بدون سائق في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "نون"، المنصة الرقمية المحلية الرائدة في الشرق الأوسط بدعم من تجار التجزئة في المنطقة، عن شراكتها مع شركة التكنولوجيا الصينية "نيوليكس" لتجربة مركبات التوصيل بدون سائق المصممة لجعل عمليات التسليم أكثر سلاسة.

ويمثل رفع مستوى التكنولوجيا في المنطقة جزءاً من القيم الأساسية لـ(نون) وهذه الشراكة مع "نيوليكس" هي الخطوة التالية في ابتكارات مجال التوصيل، وهي شركة صينية مقرها بكين متخصصة في الأبحاث والتطوير وإنتاج المركبات ذاتية التحكم والقيادة.

ووقع محمد العبار، مؤسس (نون)، مذكرة تفاهم مع "نيوليكس هويتونغ" للتكنولوجيا في بكين، لتقديم سيارات التوصيل المستقلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تكنولوجيا مماثلة في المنطقة وستتيح فرص جديدة لإدخال تكنولوجيا صينية قوية إلى العالم.

وقال العبار: "تقديم تكنولوجيا جديدة في المنطقة من شأنها تحسين تجربة التجارة الإلكترونية للعملاء هو أمر يثير حماسنا بشكل لا يصدق. وتفخر (نون) بتشغيل شاحنات التوصيل بدون سائق إلى شوارع مدننا. ونحن نتطلع إلى تقديم ابتكارات مماثلة خلال الأشهر المقبلة. فنحن أمة طموحة وموهوبة. أتمنى أن يلهم هذا شبابنا المهتمين بالتكنولوجيا ليكون لهم أحلام كبيرة وأن يحققوها لأن كل شيء ممكن تحقيقه في منطقتنا".

وتعمل تكنولوجيا المركبات المستقلة على تطوير طريقة توصيل الشركات للمنتجات والخدمات للمستهلكين عالمياً. بمساعدة نون و"نيوليكس" أصبحت الآن هذه التكنولوجيا متوفرة في المنطقة، وخلال الأسابيع المقبلة ستقوم "نون" بتجربة السيارات المستقلة لإتمام عمليات التوصيل في المناطق الرئيسية في أبو ظبي ودبي. يتم تصميم السيارات بدون سائق بواسطة خبراء "نيوليكس" المختصين بهذه التكنولوجيا. كما أنه سيتم تخصيص هذه الشاحنات لتناسب ظروف الطقس في المنطقة، ودمجها بسلاسة مع عمليات نون اللوجستية.

وبعد أن أسست نون خدمات لوجستية فائقة الفعالية وسلسلة توريد قوية في المملكة العربية السعودية والامارات المتحدة العربية وجمهورية مصر العربية، تسعى نون لجعل عمليات التسليم أكثر سلاسة عن طريق تقديم تجربة تسوق مثالية للعملاء في المنطقة. بالإضافة إلى أن خدماتها موثوقة وسريعة، ويمكن لتكنولوجيا السيارات بدون سائق تقليل تكاليف التسليم إلى ما يصل 90٪. وتعزز هذه الشراكة بين "نيوليكس" و"نون" التزام الأخيرة بتقديم أفضل التقنيات والحلول لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط.