خبراء ينصحون بالانتباه إلى متوسط سعر القدم المربعة عند شراء عقار

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

شدّد خبراء عقاريون على أهمية أن ينتبه المستثمر، الراغب في شراء وحدة سكنية، إلى متوسط سعر القدم المربعة في المنطقة المراد الاستثمار فيها، وألا تغريه القيمة الإجمالية للوحدة التي قد تكون مبالغاً فيها.

وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن متوسط سعر القدم من الممكن أن يكون أعلى عند تقسيم إجمالي المساحة للوحدة على سعرها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، ضرورة الانتباه إلى مقارنة سعر الوحدة الإجمالي مع متوسط سعر القدم المربعة في المنطقة المراد الشراء فيها، مشيراً إلى أن على المشتري أن يستند عند شراء العقار إلى متوسط سعر القدم المربعة، وليس على السعر الإجمالي للوحدة السكنية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن بعض المطورين يلجأون إلى تقليص المساحة الإجمالية للوحدة السكنية مقابل خفض السعر، لزيادة تنافسية المشروعات التي يطرحونها مقابل المنافسين.

وأضاف أن على المستثمر الراغب في شراء وحدة أن ينتبه إلى متوسط سعر القدم في المنطقة المراد الاستثمار فيها، وألا تغريه القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، موضحاً أن على المستثمر أن يقسم سعر الوحدة السكنية على مساحتها، وأن يقارن سعر القدم المربعة في المشروع المراد الشراء فيه مقابل متوسط سعر القدم في المنطقة التي يضمها المشروع، فإذا كانت أعلى من المتوسط فعليه أن يتريث قليلاً قبل إتمام عملية الشراء.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»، محمد عبدالرزاق المطوع، إن التنافس في السوق العقارية يجعل البعض يقدمون أسعاراً مغرية مقابل مساحات صغيرة، لذلك على المستثمر أن ينتبه إلى هذا المعيار المهم، وهو متوسط سعر القدم المربعة.