«أراضي دبي» تمنح الإقامة الذهبية 5 سنوات لـ 20 مستثمراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الإقامة الذهبية لـ20 مستثمراً عقارياً ينتمون إلى أكثر من 12 جنسية، وتبلغ قيمة استثماراتهم العقارية المباشرة أكثر من 200 مليون درهم، وذلك في احتفال أقيم في «أراضي دبي»، حضره مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد المري، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن. وخلال الاحتفال، تم تسليم الإقامة الذهبية لمدة خمس سنوات للمستثمرين العقاريين الذين لا تقل استثماراتهم في السوق العقارية المحلية عن خمسة ملايين درهم، والمسجلة لدى الدائرة. ويستفيد من هذا الامتياز أيضاً جميع أفراد عائلاتهم (بمن فيهم الزوجة والأولاد)، وتتضمن شروط الحصول على تأشيرة إقامة لخمس سنوات من دون كفيل، أن يكون الاستثمار في عقار قائم واحد أو أكثر، كقيمة إجمالية للأصل العقاري. وتضم قائمة جنسيات المستثمرين: تونس، والولايات المتحدة، وكومنولث دومينيكا، والهند، والعراق، والصين، وليبيا، والأردن، وإيران، وباكستان، وكازاخستان، وسانت كيتس ونيفيس.

وقال سلطان بن مجرن، في بيان، أمس: «المشروع سيعود نفعه الكبير على إمارة دبي ودولة الإمارات، لترسيخ مكانتها في صدارة الوجهات القادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة».