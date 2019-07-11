مساهمو "شعاع كابيتال" يوافقون على صفقة الاندماج مع "مجموعة أبوظبي المالية"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "شعاع كابيتال" (شعاع)، الشركة الإقليمية المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، اليوم عن انتهاء اجتماع جمعيتها العمومية المخصصة لتصويت المساهمين على صفقة الاندماج المقترحة مع "مجموعة أبوظبي المالية". وصوَّت 100% من المساهمين الحاضرين لصالح إتمام الاندماج، وبذلك تدخل الصفقة مراحلها النهائية بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية واستكمال لائحة الشروط المسبقة المتفق عليها والمتوقع إنجازها قريباً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية جاسـم الصديقي: "تسرنا موافقة مساهمي ’شعاع‘ على هذه الصفقة المهمة ويؤكد تصويتهم القوي لصالح إتمامها على المقومات الاستراتيجية المتميزة لهذا الاندماج. ومن خلال قيامنا بدمج اثنتين من الشركات القيادية على مستوى المنطقة لتأسيس منصة رائدة لإدارة الأصول وأعمال الصيرفة الاستثمارية ، نرى فرصة مجزية لتوفير قيمة كبيرة لجميع المساهمين، وأتطلّع إلى التعاون مع فريق العمل لمواصلة تحقيق النمو".

وبموجب شروط الصفقة، ستصدر "شعاع" 1,470,720,000 سهماً جديداً لصالح الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية، أي شركة "أبوظبي كابيتال مانجمنت ذ.م.م" (المستثمر الاستراتيجي)، مقابل كامل أسهم رأس مال مجموعة أبوظبي المالية. وبذلك سيمتلك المستثمر الاستراتيجي نسبة 58% من أسهم "شعاع" بعد زيادة رأسمالها.

وفي دلالة على التزام المستثمر الاستراتيجي بالصفقة، ستخضع أسهم "شعاع" الجديدة لفترة حظر تداول مدتها 12 شهراً من تاريخ الاصدار. ويمثل التقييم المتوافق عليه علاوة بنسبة تتجاوز 60% على سعر سهم "شعاع" قبل تاريخ الإعلان عن المباحثات حول صفقة الاندماج.

بإصدار أسهم شعاع الجديدة، ستزداد أسهم رأس المال من 1,065,000,000 سهم إلى 2,535,720,000 سهم. وسيبقى الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجاً في سوق دبي المالي حيث من المتوقع أن يحمل اسم "مجموعة أبوظبي المالية ش.م.ع"، في حين سيستمر العمل جارياً على التحول إلى كيان واحد.