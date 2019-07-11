دبي تفوز بـ 118 عرضاً لاستضافة فعاليات ومؤتمرات عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات، التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، نتائج قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أسهمت جهوده في فوز الإمارة بـ118 عرضاً لاستضافة فعاليات ومؤتمرات عالمية للأعمال، التي من المتوقع أن تستقطب 75 ألفاً و288 مشاركاً من حول العالم، خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 17% في أعداد المشاركين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، في بيان، أمس، إن «دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للسياحة وفعاليات الأعمال، إذ يعدّ فوز المدينة بعروض استضافة الفعاليات في الفترة الماضية دليلاً على النجاح الكبير الذي حققته دبي في استقطاب فعاليات عالمية كبرى، فيما يعمل فريق (فعاليات دبي للأعمال) مع مختلف الشركاء والأطراف المعنية، لضمان نجاح المدينة التي تتمتّع بإمكانات هائلة في استضافة وتنظيم مجموعة متنوّعة من الاجتماعات والمؤتمرات المهمة».

وأضاف: «إننا نلاحظ وجود رغبة حقيقية لدى منظمي فعاليات الأعمال وصنّاع القرار في اختيار دبي لتكون وجهتهم المثالية لاحتضان هذا النوع من الفعاليات».

وأوضح كاظم أن «دبي فازت خلال النصف الأول من العام الجاري بعروض استضافة مجموعة من فعاليات الأعمال في مختلف القطاعات، بما في ذلك ندوةAmway China Leadership Seminar 2020، التي يتوقع أن تستقطب 8000 مشارك، وأيضاً مؤتمرSun Hope International Incentive 2020، الذي سيشهد حضور 1500 مشارك، إلى جانب المؤتمر العالمي للمستشفياتWorld Hospital Congress 2021، الذي سيحضره 1100 مشارك، وكذلك أسبوع الجغرافيا المكانية Geospatial Week 2021، الذي يتوقع أن يستقطب 750 مشاركاً، علاوة على المؤتمر العالمي للملكية الفكريةAIPPI World Intellectual Property Congress 2025، الذي يتوقع أن يستقطب 3000 مشارك.

وأشار إلى أن «مكتب فعاليات دبي للأعمال» عزز جهوده في التواصل والتعاون مع المتخصصين في قطاع المؤتمرات والاجتماعات، سواء في مدينة دبي أو على مستوى العالم، وذلك عبر جدول أعمال حافل يشمل معارض تجارية، وجولات تعريفية، واستقبال وفود مدعوة، وغيرها من البرامج.