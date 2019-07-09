«دبي المالي» يوزّع 12.2 مليار درهم أرباحاً نقدية للشركات المدرجة عن 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد سوق دبي المالي، أمس، بأنه أنجز بنجاح توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2018، حيث تم توزيع ما مجموعه 12.2 مليار درهم على 336 ألفاً و215 مستثمراً.

وأوضح السوق في بيان، أن عدد الشركات التي قام بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها بلغ 35 شركة، مشيراً إلى أنه تم توزيع الأرباح من خلال التحويل للحسابات المصرفية وبطاقة «آيفستر».

وكان «دبي المالي»، أطلق العام الماضي نظاماً إلكترونياً مبتكراً لتوزيع الأرباح النقدية، بما يواكب رؤية القيادة بشأن التوسع في تطبيق التحول الرقمي، علماً أن السوق بادر منذ العام 2011 بتطوير حل رائد لتوزيع الأرباح عبر بطاقة «آيفستر»، وكذلك بالتحويل إلى الحسابات المصرفية بدلاً من الأسلوب التقليدي لتوزيع الأرباح من خلال إصدار الشيكات.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «السوق لا يألو جهداً من أجل تزويد فئات المتعاملين كافة بخدمات وحلول ذكية وفعالة»، مضيفاً أن «جهود السوق المتواصلة لتعزيز خدماته الرائدة أسفرت عن تحقيق نقلة نوعية جديدة في أسلوب تقديم تلك الخدمة بقطاع أسواق المال، الأمر الذي تعزز بصورة أكبر مع إطلاق النظام الجديد لتوزيع الأرباح إلكترونياً دون أي تداخل للعنصر البشري».

وأوضح أن «النظام يستند إلى قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة توضح التوزيعات الجديدة لكل مستثمر، والتوزيعات غير المتسلمة، والتوزيعات المتسلمة سابقاً، ما أسهم في سرعة إنجاز عملية توزيع الأرباح».