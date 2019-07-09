المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تواصل دبي تعزيز مرافقها الترفيهية لتوفير تجارب سياحية وخبرات توافق متطلبات سكان الإمارة وزوّارها، حيث تضم المجمعات الترفيهية في دبي العديد من الأنشطة المخصصة لجميع الأعمار، خصوصاً الأطفال، بداية من خليج الدلافين إلى حلبات التزلج ومجموعة متنوّعة من المنزلقات والألعاب المائية المشوّقة وصولاً إلى أكبر وجهة ترفيهيّة لألعاب الواقع الافتراضي.

وفي ما يلي أبرز 12 نشاطاً ترفيهياً للأطفال في دبي خلال الصيف:

1- خليج الدلافين، الذي يُعد الوجهة الترفيهية المميّزة في فندق أتلانتس النخلة، إذ يتيح التفاعل مع الدلافين عن قرب مع تثقيف الزوّار حول تلك المخلوقات الودودة وأهمية حماية أماكنها الطبيعية، كما يوفرالمكان اختبار أنشطة حماسية.

2- حلبة دبي للتزلج على الجليد ذات الحجم الأولمبي في «دبي مول»، التي تستقبل الأطفال على الدوام كما يوجد مدربّون خبراء لمساعدتهم على تعلّم هذه الرياضة، حيث يمكن للأطفال استعراض مهاراتهم في الرقص على الجليد على وقع أجمل الأغاني والموسيقى.

3- الكثير من وسائل المرح والمتعة بانتظار الأطفال في ملعب «تي أند بوت ميني غولف» الكائن في مركز «وافي للتسوق»، وذلك للاستمتاع بممارسة رياضة «الغولف» على ملعب داخلي يزداد توهجاً ولمعاناً في الظلام، أو تجربة ألعاب «بلاي ستيشن».

4- «أولي أولي»، الذي يقع في منطقة القوز، يضم مجموعة من الأنشطة الابتكارية والتفاعلية في ثماني صالات مميّزة مخصّصة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سنتين و11 سنة وهي فرصة للاستكشاف والتعلم في أجواء مملوءة بالتسلية والمرح.

5- تقدّم حديقة «أكوافينتشر» المائية في «أتلانتس النخلة» الكثير من النشاطات والألعاب المملوءة بالمرح والتسلية، إذ تضمّ الحديقة مجموعة متنوّعة من المنزلقات والألعاب المائية المشوّقة، إضافة إلى أحواض السباحة وفرصة الغوص مع أسماك القرش، والتي تناسب جميع أفراد العائلة.

6- «كيدزانيا» موجود في «دبي مول»، ويُعتبر مجمّعاً ترفيهياً وتعليميّاً مثالياً للأطفال، حيث سيجدون المرح والتسلية والتعلم في مكان واحد، مع اختبار وتعلم وظائف متنوّعة مثل إطفاء الحرائق والطهي والطب وتقديم البرامج الإذاعية وقيادة الطائرات.

7- الكثير من المرح والتشويق بانتظار الأطفال والكبار في «باونس دبي»، حيث يمكنهم القفز على أكثر من 100 ترامبولين متصلة ببعضها بعضاً. كما يمكن للكبار أيضاً اختبار مهاراتهم في القفز وتسديد الأهداف في لعبة كرة السلة.

8- يرتقي «فيرتشوال رياليتي بارك»، بتجربة الواقع الافتراضي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يتألف هذا المجمّع من طابقين ويُعتبر أكبر وجهة ترفيهيّة لألعاب الواقع الافتراضي والواقع المُعزّز في العالم. ويمكنك اكتشاف أكثر من 30 لعبة وتجربة تعليميّة مُمتعة ومناسبة لجميع الأعمار.

9- لاتزال «سكي دبي» في «مول الإمارات» واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في دبي، إذ يوفر منتجع التزلج الداخلي الممهد بالثلوج أجواءً شتوية ومتنفساً رائعاً خلال أشهر الصيف، ويتألف المتنزه من 22 ألفاً و500 متر مربع من الأرض المغطاة بالثلوج مع خمسة منحدرات متفاوتة الصعوبة للمتزلجين.

10- «آي فلاي دبي» ويضمّ أول نفق هوائي رأسي مزدوج في العالم، ويسمح للزوّار بالتحليق في الهواء داخل أنفاق زجاجية مصنوعة من الأكريليك يبلغ طولها 10 أمتار، وتستقبل هذه التجربة جميع محبي التحليق في الهواء، سواء من المبتدئين أو المحترفين.

11- «دبي أكواريوم» في «دبي مول»، الذي تبلغ سعته 10 ملايين لتر من الماء ويضمّ أكثر من 33 ألف كائن بحري، ويُعد أحد أكبر أحواض الأكواريوم وأجملها في العالم. ويمكنك فيه التجوّل في النفق الممتد على طول 48 متراً ومشاهدة الأسماك تسبح من حولك كقرش النمر الرملي والراي اللاسع.

12- «ذا جرين بلانيت» وهي غابة استوائية في قلب دبي، حيث تضمّ هذه الوجهة أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات والطيور، وتُعدّ محمية للثروات النباتية والحيوانية المميّزة، وتسهم «ذا جرين بلانيت» بتعريف سكان دبي وزوارها إلى أهمية الدور الذي تؤديه الغابة الاستوائية في مستقبل كوكبنا.

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نوع من النباتات والحيوانات والطيور في «ذا جرين بلانيت».