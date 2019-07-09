7 إرشادات لسلامة النزلاء في الغرف الفندقية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

هناك العديد من التهديدات المحتملة لسلامة المسافرين في الغرف الفندقية، مثل السطو أو الحريق وانتهاك خصوصية النزلاء، ومن المهم اتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة للحماية من المخاطر الشائعة، وفقاً لشركة «سمارتر تارفل» التي حدّدت سبعة إرشادات لسلامة النزلاء في غرفهم الفندقية، تتمثل في الآتي:

- عندما يحين الوقت لحجز الفندق، لا ينبغي النظر فقط في الأسعار ووسائل الراحة بل الانتباه إلى الموقع أيضاً، وفيما إذا كانت المنطقة آمنة للتجول بعد حلول الظلام، وهل يوجد مركز شرطة قريب، حيث إن كل هذه العوامل قد تؤثر في احتمال حدوث مخاطر أو اعتداء قد يتعرض لها النزلاء.

- من المهم أيضاً معرفة الإجراءات الأمنية الخاصة بالفندق، من خلال الاتصال ومعرفة عما إذا كان مكتب الاستقبال يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، وفيما إذا كان هناك حراس أمن في المبنى موجودون بشكل دائم، فضلاً عن التأكد من وجود كاميرات المراقبة.

- قبل وقت كافٍ من حجز الفندق، ألق نظرة فاحصة على الوضع الأمني في البلد أو المدينة التي تنوي زيارتها، فهناك أحياء أو مدن أو مناطق معينة أكثر أماناً من غيرها، والتحقق من الأقفال على النوافذ وباب الشرفة، وإخطار مكتب الاستقبال بكل ما هو غير طبيعي.

- من الإجراءات الأخرى التي ينبغي الاهتمام بها، هو التعرف على سياسات الفندق في استقبال الضيوف، وفيما إذا كان الوصول إلى طوابق غرف النزلاء يقتصر على الضيوف فقط أم أنه بإمكان الجميع الصعود إلى الغرف دون قيود تذكر.

- يوصي العديد من خبراء السلامة بالبقاء بين الطابقين الثالث والسادس حيث تكون الغرف مرتفعة بدرجة كافية لتجنب عمليات الاقتحام والسطو السهلة، ومنخفضة في الوقت نفسه بما يكفي للوصول إليها بواسطة سلالم إطفاء الحريق.

- يمكن إيداع الأشياء الثمينة في خزنة الفندق، لكن ينبغي التأكد من الحصول على إيصال مكتوب للعناصر مع الاستفسار عن التغطية التأمينية المتعلقة بالخسارة، إذ إن معظم الفنادق لا تتحمل المسؤولية عن خزائن غرف الضيوف على عكس خزانة الفندق.

- من المهم إبقاء الباب مغلقاً في جميع الأوقات، والتأكد من أن الزيارات مشروعة ومصرحة طلبها النزيل بنفسه، وتعليق علامة «عدم الإزعاج» على الباب عندما يخرج النزيل، لإعطاء الانطباع بأنه لايزال في غرفته.