مشتريات الأجانب والعرب تصعد بسوقَي «دبي» و«أبوظبي»

المصدر: شريف اليماني - دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، خلال تداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 1.3% بدعم من قطاعي التأمين والصناعة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.16% بدعم من صعود القطاع العقاري، حيث أسهم في صعود كلا المؤشرين مشتريات الأجانب والعرب.

إلى ذلك، قال محللان ماليان، إن التداولات كانت هادئة في أسواق المال المحلية، خلال الأسبوع الأول من النصف الثاني من العام الجاري. لكنهما ذكرا في الوقت نفسه لـ«الإمارات اليوم»، أنه كان هناك أداء نشط على أسهم قطاع التأمين في سوق دبي، خلال الأسبوع الماضي، وسط توقعات بحدوث اندماج بـ«القطاع».

وتفصيلاً، حقق سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 1.3%، خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 2660.53 نقطة.

ودعم قطاع التأمين هذا الارتفاع بعد صعوده بنسبة 20.2%، كما حقق قطاع الصناعة ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 16.51%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.1%.

وحقق سهم «اكتتاب القابضة» أعلى ارتفاعاً بنسبة 17.06%، تلاه سهم «عُمان للتأمين» بنسبة 13.64%، ثم سهم «سلامة» بنسبة 13.1%.

وواصل العرب والأجانب مشترياتهم في السوق، ليبلغ صافيها خلال أسبوع نحو 1.82 مليون درهم، و112.158 مليون درهم على التوالي، فيما اتجه الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ 80.5 مليون درهم، و11.46 مليون درهم على التوالي.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي بلغ 42.97 مليون درهم، في حين اتجه الأفراد نحو البيع بصافي بلغ 43 مليون درهم، في حين حقق بقية المستثمرين صافي شراء بقيمة 56.64 ألف درهم.

وحقق سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً قدره 0.16%، ليغلق عند 4999.46 نقطة، وذلك بدعم من سهم بنك أبوظبي الأول، الذي كان الأكثر نشاطاً، وحقق ارتفاعاً قدره 0.14%.

واتجه العرب والأجانب نحو الشراء أيضاً في أبوظبي، بصافي بلغ 2.75 مليون درهم، و57.79 مليون درهم على التوالي، فيما حقق الخليجيون والمواطنون صافي بيع بقيمة 9.17 ملايين درهم، و51.4 مليون درهم على التوالي.

وحققت المؤسسات صافي بيع بقيمة 19.9 مليون درهم، بينما حقق الأفراد صافي شراء بالقيمة نفسها.

وقال المحلل المالي الأول لدى شركة «مينا كورب»، عصام قصابية، إن الأداء الملفت خلال الأسبوع الماضي، هو استمرار الأداء القوي لقطاع التأمين في سوق دبي، خصوصاً سهمي «سلامة» و«تكافل».

وأشار إلى أن هناك توقعات بحدوث عمليات اندماج واستحواذ في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، بجانب التوقعات باستمرار تحسّن نتائج أعمال الشركات، وهو ما يدفع المستثمرين نحو تلك الأسهم.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي جمال نجم، إن الأسبوع الأول من النصف الثاني من العام الجاري، شهد تحسناً في أداء بعض الأسهم العقارية. وبينما شهدت أسهم شركات التأمين نشاطاً قوياً، قال نجم إن البنوك تراجع أداءها بعض الشيء، في مقابل تحسّن قطاع العقارات.

وأضاف أن المستثمرين حالياً يترقبون أي أخبار إيجابية على الأسهم، لافتاً إلى أن نتائج أعمال الربع الثاني من العام الجاري، ستكون مؤشراً مهماً للمستثمرين خلال الصيف الجاري لتنشيط السوق.

1.3 %

ارتفاعاً في مؤشر سوق دبي، خلال تداولات الأسبوع الماضي.